zondag 4 februari 2024 om 16:35

Mathieu van der Poel: “Heb nooit echt risico’s genomen”

Video Mathieu van der Poel heeft in het Tsjechische Tábor zijn zesde wereldtitel bij de elites gepakt. Het leek misschien zijn gemakkelijkste ooit, maar Van der Poel was toch blij als de race erop zat. “Dat er een last van mijn schouders valt, is veel gezegd. Maar ik ben wel blij. Het zou zonde zijn om na zo’n seizoen naast die wereldtitel te grijpen”, zei hij in het flashinterview.

“Ik ben redelijk kalm kunnen blijven. Dat lukt, omdat ik toch al heel wat heb meegemaakt. Dat was anders toen ik in Tábor aan de start van mijn eerste WK bij de elite stond. Uiteraard moet de cross nog altijd gereden worden. De topfavoriet wint niet altijd, zo hebben we in het verleden ook al gezien. Het is een parcours waar je veel kan voorhebben, dus ik was blij als ik aan de meet was.”

Van der Poel schuwde de risico’s bovendien. “Ik had goede benen en heb heel gecontroleerd gereden. Ik heb nooit echt risico’s genomen en geprobeerd alles heel te houden. Je zag op veel plaatsen dat er wat stenen naar boven werden gereden. Die passages heb ik rustig genomen en doorgereden waar het kon.”

Was dit nu de laatste cross van Van der Poel in heel lange tijd? “Dat ga ik niet alleen beslissen, maar we gaan het er over hebben. De cross is iets wat veel energie kost, alles wat erbij komt kijken. Mijn focus wordt meer en meer naar de weg gelegd en in de cross heb ik niet veel meer te winnen, behalve de wereldtitel en het plezier. Als blijkt dat ik nog beter kan worden door het veld te skippen, zal ik dat doen.”