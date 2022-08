Mas houdt nog altijd rekening met Roglic: “Een renner die alles of niets speelt”

Enric Mas had vandaag tijdens een persconferentie op de tweede rustdag van de Vuelta a España lovende woorden voor Remco Evenpoel, maar kijkt niet alleen maar naar de Belg als het gaat om de eindzege. De Spaanse klimmer van Movistar verwacht ook nog wel iets van titelverdediger en drievoudig Vuelta-winnaar Primož Roglič.

Bij Jumbo-Visma is het in de Vuelta a España momenteel wonden likken en de schade beperken. Primož Roglič is niet in topvorm en kijkt in het algemeen klassement aan tegen een achterstand van bijna twee minuten op leider Remco Evenepoel. Toch is Mas, de nummer twee in de stand, nog altijd op zijn hoede voor de man die in 2019, 2020 en 2021 de Vuelta wist te winnen. “Er komt nu een tijdrit aan die Primož heel goed ligt”, doelt Mas op de individuele tijdritbeproeving van dinsdag naar Alicante.

“Hij zal het zeker nog proberen in deze Vuelta”

“Als hij erin slaagt om zijn ritme te vinden, dan zal hij laten zien dat hij een klasbak is in het tijdrijden. Hij heeft de Vuelta al drie keer gewonnen en ook dit jaar is hij gekomen om te winnen. Hij is een renner die alles of niets speelt. Hij zal het zeker nog proberen in de Sierra Nevada of de regio rond Madrid. Ik hoop dat ik hem dan kan volgen.”

Maar eerst staat er nog een zeer belangrijke, iets meer dan dertig kilometer lange tijdrit op het programma richting Alicante. Het parcours is biljartvlak en dat is absoluut niet in het voordeel van lichtgewicht Mas. “Het is al de tiende rit, we zijn moe. Ik hoop dat ik een goede prestatie kan neerzetten en zo niet al te veel tijd verlies. Daar moet ik ook gewoon niet aan denken, ik moet gewoon alles geven. Ik weet af en toe wel een goede tijdrit neer te zetten. Hopelijk is het deze keer ook zo.”