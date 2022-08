Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 10 tijdrit naar Alicante

De tiende etappe van de Ronde van Spanje 2022 op dinsdag 30 augustus betreft een 31,5 kilometer lange individuele tijdrit in de regio Alicante. Voor sommige renners zal het aanvoelen als een verlenging van hun rustdag, maar voor de tijdritspecialisten en klassementsmannen is het een belangrijke afspraak. Wat de televisiekijker zoal kan verwachten? WielerFlits blikt vooruit!

Het startschot voor de tiende etappe klinkt in Elche. Dat betekent dat de renners van de noordkust naar de oostkust van Spanje zijn verplaatst. Daar zullen ze zich even op vakantie hebben gewaand, want Elche heeft een exotisch karakter. Rond de tiende eeuw vestigden de Arabieren zich hier, waarna zij begonnen met het aanplanten van palmbonen. Die zijn ook nu nog wijdverspreid (naar verluidt meer dan 300.000) in Elche en omhakken is ten strengste verboden. Sterker nog: de zogenoemde Palmeral werden in 2000 toegevoegd aan het UNESCO Werelderfgoed. Op 14 en 15 augustus staat de plek dan weer in het teken van het Misterio de Elche. Dat is een voorstelling (ook UNESCO) over de laatste levensdagen, de ten hemelstijging en het kronen van de Heilige Maria.

De finish van deze tijdrit ligt iets verderop in Alicante aan de Costa Blanca. Het vliegveld van deze plek is zeer bekend onder de vele wielrenners die hier in de regio trainen. Benidorm, Calpe, Dénia en Oliva zijn ten noorden van Alicante de bekende toevluchtsoorden. De stad zelf kent een rijke historie. Naar schatting werd ze al 230 jaar voor Christus gesticht door de Carthaagse veldheer Hamilcar Barkas en later werd het tijdens diverse oorlogen een strategisch middenpunt. In de oude stad van Alicante zijn er nog vele gebouwen te zien die de moeite waard zijn om te bezoeken. Vanwege de spoorverbinding met Madrid is Alicante intussen ook uitgegroeid toe een groter havengebied.

Parcours

Nadat de renners in de Vuelta a España enigszins bijgekomen zijn van al het klimgeweld in de eerste week, mogen zij zich klaarmaken voor een vrijwel compleet vlakke tijdrit. De specialisten krijgen voor de eerste maal – maar ook gelijk de laatste keer – de kans om zich individueel te laten zien in de race tegen de klok. Vanuit Elche zullen de tijdrijders vertrekken om 31,5 kilometer af te zien richting Alicante.

De start ligt naast de Universiteit in Elche, die vernoemd is naar de Spaanse dichter Miguel Hérnandez. Het parcours is weinig uitdagend en zeker niet technisch, waardoor de pure hardrijders en krachtpatsers in het voordeel zijn ten opzichte van de doorgaans kleine klassementsrenners.. Zodra de rotonde bij het Estadio Manuel Martínez Valero (de thuishaven van voetbalclub Elche CF) voorbij is gegaan, volgt een lang, recht stuk in de richting van het vliegveld van Alicante.

Eenmaal langs het vliegveld gereden komen de hardrijders al snel aan de kust, waar de wind nog wel eens een erg belangrijke rol kan spelen. In totaal leggen de renners zo’n tien kilometer af langs de kust, waarbij de renners de haven en het strand van Alicante passeren. Na zestien kilometer ligt het eerste tussenpunt. Dat is halfweg de route, maar zal waarschijnlijk al een goed beeld geven van wie in aanmerking komt voor de dagzege.

In de laatste kilometers vormt de omgeving van het Kasteel van Santa Barbara het decor. Hier zullen de renners omheen rijden, om zich vervolgens weer richting het centrum van de havenstad te trekken. Na een niet-technische finale zullen zij aankomen in het hartje van Alicante, waar ook de eindstreep zal liggen.

Favorieten

Remco Evenepoel verkende slechts één etappe van de Vuelta a España 2022: deze tijdrit. Misschien zou hij er een slag kunnen slaan, wie weet zelfs het rood bemachtigen. De Belg zal de chronoproef echter niet nodig hebben om het verschil te maken – dat verschil is er al. Maar de rit tegen de klok blijft voor de Belg belangrijk, want het vormt de perfecte gelegenheid om de kloof met de concurrentie verder uit te diepen en zijn gedroomde dagzege binnen te halen. Evenepoels tijdritkwaliteiten staan immers buiten kijf. En aan zijn vorm hoeft al helemaal niet getwijfeld te worden.

Terwijl we deze Vuelta de beste versie van Remco Evenepoel zien, is Primož Roglič duidelijk niet helemaal honderd procent. De Sloveen van Jumbo-Visma won een rit en droeg één dag het rood, maar voor de rest incasseert hij tik na tik. Heel verwonderlijk is dat niet, want Roglič had een nogal gemankeerde voorbereiding. Bij Jumbo-Visma zullen ze hopen dat hun kopman er weer wat doorkomt, en de dag na de rustdag zou daar best weleens het juiste moment voor kunnen zijn. Ook omdat Roglič een begenadigd tijdrijder is. Hij is niet voor niets de olympisch kampioen in deze discipline.

De geschiedenis helpt bovendien een handje mee: Roglič reed in zijn Vuelta-carrière vier individuele tijdritten en won er… vier. Daarbij moet aangetekend worden dat al die tijdritten redelijk wat reliëf kenden, terwijl de tijdrit naar Alicante bijna volledig vlak is. Misschien dat Jumbo-Visma dus meer kans maakt op de dagwinst met Rohan Dennis. Net als bij Roglič, liep het voor Dennis niet helemaal lekker in aanloop naar de Vuelta – hij bracht een bezoekje aan het ziekenhuis. Maar dat zijn conditie daaronder geleden heeft, durven we niet direct te zeggen. Dat is nog even afwachten, tot de tijdrit zelf.

We gaan ervan uit dat de Australisch kampioen tegen de klok voluit mag gaan van de ploegleiding. Want ook moet hij opboksen tegen die dekselse Evenepoel, er zijn maar weinig renners met zo’n tijdritpalmares als hij. Twee keer kroonde hij zich tot beste tijdrijder van de wereld en onlangs won hij nog de titel in dit onderdeel op de Commonwealth Games. In die wedstrijd bleef hij Fred Wright – ook aanwezig hier – met 26 seconden voor. Heel veel is dat niet, op 37 kilometer. Dat Wright achtste werd in de tweede en laatste tijdrit van de Tour de France is nog een reden om hem hier te noemen.

En dan is er nog het schijnbare gemak waarmee de Brit de laatste maanden lijkt rond te rijden. In een overwinning resulteerde dat nog niet en het is niet heel waarschijnlijk dat hier dinsdag al verandering in komt, maar wees niet verrast als Wright er dichtbij zit. Thymen Arensman heeft sinds de Ronde van Polen wel een profzege op zak en dat was niet toevallig in een tijdrit. De Nederlander van Team DSM liet dit jaar al meer goede uitslagen in chronoproeven noteren – zesde in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico, tweede in afsluitende tijdrit van de Giro d’Italia – en mag dus tot de specialisten gerekend worden. Dinsdag zou deze kwaliteiten hem aan een plek in de top-tien kunnen helpen.

Terwijl Arensman de tijdrit in de Ronde van Polen won, won Ethan Hayter het algemeen klassement aldaar. Een derde plek in de rit tegen het uurwerk volstond. Derde werd Hayter ook in de 31,9 kilometer lange tijdrit van het Critérium du Dauphiné, waar hij enkel Filippo Ganna en Wout van Aert voor moest laten. De Brits kampioen tijdrijden heeft tot nog toe misschien niet echt kunnen imponeren deze Vuelta – een zevende plek in Laguardia is een wat magere oogst – maar schrijf hem toch maar niet af voor deze chronoproef.

Wel duidelijk in vorm deze Vuelta: Mads Pedersen. De Deen werd na de ploegentijdrit drie keer achter elkaar tweede. Dat was telkens in sprints, maar Pedersen kan ook een aardig houtje tegen de klok rijden. In de eerste tijdrit van de Tour de France werd hij bijvoorbeeld nog zesde, in de enige van de Baloise Belgium Tour tweede. We moeten hier echter wel bij aantekenen dat de wereldkampioen van Harrogate een voorkeur heeft voor het kortere werk. Maar gezien zijn conditie en het feit dat hij een enkele keer wel kort is geëindigd in een lange tijdrit, durven we wel een gokje op hem te wagen. Dertig kilometer is bovendien geen vijftig.

Voor tweevoudig Frans kampioen tijdrijden Rémi Cavagna zal de afstand sowieso geen probleem zijn. De TGV van Clermont-Ferrand lijkt bovendien wat aan de betere hand, nadat hij een moeizaam voorjaar had, waar een aanrijding op training afgelopen winter zeker een rol in had. Zijn vierde plek in de tijdrit van de Ronde van Polen doet vermoeden dat hij langzaam weer de benen krijgt van vorig jaar, toen hij triomfeerde in drie tijdritten en er vaak dichtbij was.

Op het Frans kampioenschap tijdrijden, eind juni, was Cavagna overigens ook al in orde, maar moest hij genoegen nemen met een tweede plek. De zege ging naar Bruno Armirail. De 28-jarige renner van Groupama-FDJ werd twee jaar terug al eens vijfde in een tijdrit van de Ronde van Spanje en zou nu wel weer eens mee kunnen spelen. Dat laatste geldt ook voor Edoardo Affini, de derde rodetruidrager van deze ronde. De Italiaan heeft al laten zien kort te kunnen eindigen in tijdritten in grote rondes – vorig jaar was hij een keer tweede en een keer derde in de Giro d’Italia – en steekt in een goede vorm. Tijdens de ploegentijdrit in Utrecht was hij niet voor niets een van de motoren van het winnende Jumbo-Visma.

Weer en TV

Het wordt dinsdag warm in de regio Alicante. De temperaturen zullen rond de 34 graden Celsius liggen. Volgens Weeronline is er een klein beetje bewolking, maar daar komt geen regen uit. De wind (windkracht 3) komt vanaf zee, uit het oosten.

De tiende etappe is in zijn geheel, vanaf 12.30 uur, live te volgen via de Eurosport Player en GCN+. Op Eurosport 1 zijn er vanaf 13.00 uur live beelden te zien van de koers, Sporza (op Eén) schakelt in om 13.00 uur en de NOS (NPO1) is erbij vanaf 14.25. Ben je niet in de gelegenheid om naar de televisie te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen!