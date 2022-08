Enric Mas onder de indruk: “Op dit moment lijkt Evenepoel onverslaanbaar”

Enric Mas was de enige renner die in de eerste week Remco Evenepoel kon volgen bergop, maar op de loeisteile Les Praeres moest de kopman van Movistar toch lossen. “Ik ging te diep om Remco te volgen, maar het was beter geweest als ik mijn eigen tempo had gereden”, zei Mas onder meer tegen Cyclingnews nadat hij 44 seconden had verloren op de Belg.

“Daar zal ik de volgende keer rekening mee houden”, lacht de Spanjaard, die na negen etappes tweede staat in het klassement op 1.12 minuut van leider Evenepoel. “Op dit moment lijkt hij onverslaanbaar, maar deze wedstrijd is drie weken lang. Vandaag was Remco sterker dan ik, maar ik zeg al vanaf het begin dat ik het dag per dag bekijk.”

Mas ziet voorlopig geen kwetsbaarheid bij Evenepoel en durft ook niets te zeggen over wat er nog komen gaat. “Maar de Vuelta is nog heel lang en mijn ervaring kan een voordeel zijn”, zegt hij. Met Carlos Rodriguez en Juan Ayuso staan er nog twee Spanjaarden in de top-5 van het klassement. “Ik ben heel blij voor hen. Het doet mij denken aan mijn tweede plaats in 2018. Het is goed om te zien dat het Spaanse wielrennen weer groeit.”