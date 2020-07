CCC nieuw doelwit Manuela Fundación donderdag 23 juli 2020 om 13:59

Een nieuw hoofdstuk in het boek dat ‘Manuela Fundación naar de WorldTour’ heet. Na het fiasco bij Mitchelton-Scott staat de steenrijke Spanjaard Francisco Huertas nu op het punt om Jim Ochowicz’ ploeg te redden. Beide partijen staan heel dichtbij een akkoord om de deal te ondertekenen.

CCC hard geraakt

De partij uit het peloton die wellicht het aller hardst werd geraakt, is de Poolse schoenenfabrikant CCC. Dat is de hoofdsponsor van de ploeg van Jim Ochowicz, met renners als Greg Van Avermaet, Matteo Trentin en Ilnur Zakarin als kopmannen. De Amerikaanse ploegbaas was halverwege juni positief gestemd over het vinden van een nieuwe sponsor voor het begin van de Tour de France. Vragen over onderhandelingen met de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij UnitedHealth Group ontweek Ochowicz destijds desgevraagd.

Volgens La Gazzetta dello Sport wil Manuela Fundación tien miljoen euro per jaar investeren in de WorldTour-ploeg. De Italiaanse sportkrant meldt voorts dat Alvaro Crespi en Shane Bannan de ploegleiding in handen krijgen.

Voor 1 augustus

De ophanden zijnde deal willen Ochowicz en Manuele Fundación voor 1 augustus afronden, vertrouwt een bron aan WielerFlits toe. Hoe de selectie er komend jaar uitziet, is overigens nog onduidelijk. Hoewel er tien renners een doorlopend contract hebben, is het nog maar de vraag of die verbintenissen standhouden. Mannen als Van Avermaet, Fausto Masnada en Attila Valter zouden opties hebben om elders in de WorldTour aan de slag te gaan.

Ochowicz gaf vorige maand in gesprek met ons nog aan dat zijn coureurs vrij waren om te praten met andere geïnteresseerde teams. “Als een van onze renners een aanbieding krijgt van een andere ploeg, dan help ik ze met de keuze die ze moeten maken”, zei Ochowicz. “Maar de meesten kijken uit naar het hervatten van de competitie. Ik denk dat er niet veel beslissingen gaan vallen in juni en juli. Daarna begint het normale scenario. In de Tour is iedereen nerveus en begin je met het afsluiten van onderhandelingen. Dat is pas in september.”

Manuela Fundación roert zich

Door de coronacrisis zijn meerdere ploegen in verlegenheid gebracht. Astana, Bahrain McLaren, EF Pro Cycling, Lotto Soudal en Mitchelton-Scott behoorden tot de teams die hun renners en haar personeel moesten korten op het salaris. Bij de Australische formatie van onder meer wereldkampioene Annemiek van Vleuten en de gebroeders Adam en Simon Yates waren de problemen allicht iets groter dan gedacht, maar prompt werd er met Manuela Fundación een nieuwe geldschieter gevonden. ‘Eind goed, al goed’, zo leek het.

Niets bleek minder waar. Ondanks dat er een tenue gepresenteerd werd en het gehele wagenpark al van stickers in de nieuwe teamkleuren werd voorzien, blies Mitchelton-Scott-eigenaar Gerry Ryan de deal uiteindelijk af. Diens rechterhand Shayne Bannan leidde de onderhandelingen, maar die jarenlange samenwerking kwam daar ook abrupt mee ten einde. Per 1 juli werd Bannan door Ryan namelijk aan de kant gezet en sindsdien zwaait Brent Copeland (die dan weer overkwam van Bahrain McLaren) er sportief de scepter.

Ryan verzekerde bovendien de toekomst van zijn ploeg tot minstens eind 2021.

Lees ook: Wat weten we over Francisco Huertas en Manuela Fundación? (special)

Lees ook: Al het nieuws over ‘Manuela Fundación’ van de laatste weken