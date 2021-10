Manon Bakker pakt in Jingle Cross eerste veldritzege als elite

Manon Bakker heeft in Iowa de tweede Jingle Cross gewonnen. De 22-jarige Gelderse veldrijdster van IKO-Crélan was in de Amerikaanse C2-cross veruit de sterkste. Het was voor Bakker – die dit seizoen eerstejaars elite is – haar eerste zege sinds het NK voor junioren in 2017. Vorig jaar kwam ze nog in opspraak nadat ze plots ontslagen werd door Experza-Footlogix.

Bakker wond er in Iowa geen doekjes omheen. Al in de eerste ronde nam ze het hazenpad en niemand had daarop een antwoord. Haar voorsprong aan de finish was ruim dertig seconden. Het Amerikaanse ouderdomsdeken Sunny Gilbert (42 jaar) mocht als tweede mee het podium op. De Française Perrine Clauzel – die afgelopen zondag haar zusje Hélène nog een dijk van een Wereldbeker in Waterloo zag rijden – werd derde op ruime achterstand.

Jingle Cross (C2)

1. Manon Bakker (IKO-Crélan) in 57m53s

2. Sunny Gilbert (Blue Competition) +36s

3. Perrine Clauzel (A.S. Bike) +1m45s

Volledige uitslag