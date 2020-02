Crosstalent Manon Bakker op staande voet ontslagen bij Experza

Christel Herremans, teammanager van het Experza CX Pro Team heeft de 20-jarige belofte Manon Bakker op staande voet ontslagen. Dat meldt het teammanagement aan WielerFlits.

Manon Bakker is een van de vele Nederlandse talenten die het veldrijden rijk is. Vorige zondag werd ze nog vijfde op het WK in Dübendorf, gisteren in Maldegem finishte ze als zesde tussen de eliterensters. In het zog van Katie Compton, maar voor onder meer Maud Kaptheijns en Laura Verdonschot. Eerder pakte ze ook al NK-zilver.

Bij Experza was Bakker ploeggenote van onder meer Anna Kay, Alicia Franck en U23-wereldkampioene Marion Norbert Riberolle. Maar daar komt nu dus een eind aan. De reden van haar ontslag is het niet naleven van contractuele verplichtingen tegenover het team en de sponsors, luidt het binnen het management. Meer uitleg is er op dit moment niet.