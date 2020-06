Mannenploeg CCC Team moet op zoek naar nieuwe titelsponsor maandag 8 juni 2020 om 10:18

CCC Team is op zoek naar een nieuwe titelsponsor. De huidige hoofdsponsor, schoenenfabrikant CCC, draait na dit seizoen namelijk de geldkraan dicht, bevestigt teammanager Jim Ochowicz in een statement. Bij de ploeg zijn Greg Van Avermaet, Matteo Trentin en Ilnur Zakarin momenteel de belangrijkste namen.

“Vooruitkijkend naar 2021 zal CCC niet langer de titelsponsor zijn, dus we zijn nu actief op zoek naar een nieuwe titelsponsor”, meldt Ochowicz. “We begeven ons in een onzekere tijd, maar we zijn ervan overtuigd dat er bedrijven zijn die willen investeren in de wielersport, vooral gezien de wereldwijd toenemende populariteit van fietsen in de afgelopen maanden.”

“Onder het eigendom en de licentie van Continuum Sports zijn we gegroeid van een Amerikaans continentaal team in 2007 naar een van de grootste WorldTour-teams in het peloton de afgelopen jaren en we zijn van plan om met een nieuwe titelsponsor door te gaan”, neemt de teammanager de schijn weg dat het verdwijnen van de sponsor niet het verdwijnen van de ploeg betekent.

Hervatting

Momenteel bereidt CCC Team zich voor op de hervatting van de competitie. Vóór de eerste koers van de ploeg, de Vuelta a Burgos, staat in juli een hoogtestage gepland. “Onze eerste prioriteit is de terugkeer naar de startlijn en het behalen van de doelen die we in december hebben gesteld. De kalender is nu misschien beknopter, maar we zijn gemotiveerder dan ooit.”

De ploeg mikt een monumentale overwinning, op zeges in eendagswedstrijden en rittenkoersen uit de WorldTour en op dagsuccessen in alle drie de grote rondes. “Elke koers is een kans voor onze renners en het staat buiten kijf dat goede prestaties in de eerste wedstrijden van cruciaal belang zijn om de toekomst van het team op de lange termijn veilig te stellen.”

CCC in de WorldTour Schoenenfabrikant CCC werd in juli 2018 aangekondigd als opvolger van fietsconstructeur BMC als titelsponsor van de wielerploeg van Jim Ochowicz. Patrick Bevin bezorgde de nieuwe sponsor in 2019 meteen de eerste successen door Nieuw-Zeelands kampioen tijdrijden te worden en een etappe te winnen in de Tour Down Under. Later won Greg Van Avermaet de GP Montréal. In 2020 wilde de ploeg er een schepje bovenop doen. Zo werden Matteo Trentin en Ilnur Zakarin toegevoegd aan het team. In de Tour Down Under eindigde Simon Geschke op het podium en er waren ereplaatsen in Omloop Het Nieuwsblad en de UAE Tour. Toen het coronavirus toesloeg en de hoofdsponsor financiële klappen kreeg, kwam het sponsorschap op de helling te staan.