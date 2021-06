Manager Bahrain Victorious weerspreekt beschuldigingen: “Werken volgens de regels”

Milan Eržen, de algemene manager van Bahrain Victorious, heeft in gesprek met Cyclingnews de anonieme dopingbeschuldigingen die in Franse media circuleren tegengesproken. “Ik ben 110% zeker dat we volgens de regels werken”, aldus de Sloveen.

De laatste maanden is Bahrain Victorious uitstekend op dreef. Zo werd Damiano Caruso op zijn 33ste verrassend tweede in de Giro d’Italia en onlangs won de Oekraïense klimmer Mark Padun met overmacht twee opeenvolgende bergetappes in het Critérium du Dauphiné. Het doet blijkbaar wat wenkbrauwen fronsen in het wielerpeloton.

“We voelen ons allemaal idioten”

De Franse krant Le Parisien sprak na de Dauphiné met twee mensen uit het wielrennen, waaronder een ploegbaas, die anoniem hun verhaal wilden doen. “Het is een absolute schande. Hoe ga ik nu nog sponsoren benaderen en ze vertellen dat er geen doping meer is in het peloton? Bahrain Victorious wordt alleen maar erger”, windt de anonieme teambaas er geen doekjes om.

“We voelen ons allemaal idioten”, vult een tweede anonieme bron aan. “Het doet ons terugdenken aan de jaren 2000. Dat Padun huishoudt op La Plagne, is nog tot daar aan toe. Maar hij heeft niet eens het fatsoen om zich de volgende dag te verstoppen. Het zorgt voor een vieze smaak in de mond. Maar ja, zolang je geen bewijs hebt, blijf je maar stil.”

Erzen: “110% zeker dat we volgens de regels werken”

Erzen, de grote man achter Bahrain Victorious, voelt zich geroepen om zijn renners en stafleden te verdedigen. “Het kan me niet schelen wat een andere ploegbaas te zeggen heeft. Hij mag zeggen wat hij wil. We doen gewoon ons werk en we hebben geïnvesteerd in de ploeg, ons rennersbestand, coaches, training en voeding. Vroeg of laat volgen er dan resultaten.”

“Ik weet niet wat voor beschuldigingen er precies worden geuit. We zetten het werk van Rod Ellingworth (vorig jaar nog manager van Bahrain Victorious, red.) door en ik ben 110% zeker dat we volgens de regels werken. Ik hoef niemand iets uit te leggen. We hebben dezelfde dopingcontroles als andere ploegen, misschien wel meer, dat weet ik niet. We zijn altijd open”, aldus Erzen, die zelf werd genoemd in Operation Aderlass.