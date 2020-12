Advocaat Milan Erzen: “Mijn cliënt heeft nooit samengewerkt met dokter Schmidt”

De advocaat van Milan Eržen, sleutelfiguur binnen WorldTour-ploeg Bahrain McLaren, heeft nog maar eens benadrukt dat zijn cliënt nooit heeft samengewerkt met de omstreden Duitse sportarts Mark Schmidt. Eržen wordt volgens Cyclingnews opnieuw genoemd in Operation Aderlass.

Volgens het Duitse persbureau DPA heeft Schmidt afgelopen vrijdag tijdens een verhoor aangegeven dat Eržen een zakelijke relatie wilde beginnen en zelfs interesse had in een dopingmachine. Zeker is dat Eržen in 2014 Schmidt probeerde te bereiken via een Kroatische tussenpersoon, maar Schmidt zag een samenwerking met Eržen niet zitten.

Bericht

De uit Slovenië afkomstige Eržen was niet bereikbaar voor commentaar, maar zijn advocaat laat weten dat zijn cliënt nooit uit was op een samenwerkingsverband met Schmidt. “Het berichtje van Eržen aan Schmidt uit 2014 heeft niets te maken met wielrennen, aangezien Eržen tussen 2013 en 2016 helemaal niet actief was in de wielersport”, zo citeert Siol.net.

“De mannen hebben nooit met elkaar gewerkt en van een persoonlijke en zakelijke relatie is ook geen sprake. Er is verder ook geen link tussen Eržen en Primož Roglič en Tadej Pogačar. We weten niet waarom er zulke tendentieuze berichten zijn verschijnen in de internationale media. Misschien is het een poging om het Sloveense succes te verklaren.”

Grondleggers

Ex-wielrenner Eržen is een van de grondleggers van Bahrain Merida. De Sloveen bracht het Bahrain-project aan tafel met Lampre-Merida, de voorloper van de ploeg. Hij is goed bevriend met prins Nasser bin Hamad Al Khalifa sinds zij elkaar kennen uit de paardensport. Ook leidde de Sloveen jarenlang de Continentale ploeg Adria Mobil.

Sinds dopingzaak Operation Aderlass is de sfeer omgeslagen in de Sloveense wielersport. De UCI schorste Borut Bozic en Kristijan Koren, die Eržen had ontdekt, getraind en gestald bij Bahrain Merida. Ook Kristijan Đurasek werd aan de kant gezet. De Kroaat werkte samen met Eržen in hun gezamenlijke tijd bij Adria Mobil.

Uitspraak

Een uitspraak in de rechtszaak tegen de Duitse sportarts Mark Schmidt laat voorlopig nog op zich wachten. Oorspronkelijk zou maandag 21 december de laatste hoorzitting plaatsvinden, maar de rechtbank van München heeft nog tot zeker medio juni nodig. Eind september bekende Schmidt sinds 2012 sporters van doping te hebben voorzien.