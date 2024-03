maandag 4 maart 2024 om 08:33

Mads Pedersen prijst Olav Kooij, maar schetst ook ander scenario: “In dat geval had ik gewonnen”

Mads Pedersen won dit seizoen al zes keer, maar in de openingsrit van Parijs-Nice moest hij genoegen nemen met een tweede plaats. Olav Kooij ging hem voor in de sprint van een uitgedund peloton. Op de site van Lidl-Trek zegt de Deen dat Kooij simpelweg sneller was, maar dat de overwinning toch mogelijk was geweest.

“De rit liep anders dan gepland”, begint Pedersen zij verhaal. “We dachten dat het meer een echte massasprint zou worden. Uiteindelijk zaten er nog vijftig of zestig in het peloton, maar ik denk dat een stuk of twintig daarvan pas in de laatste kilometers terugkwamen.”

In de finale roerden de favorieten – onder wie Remco Evenepoel en Egan Bernal – zich namelijk, waardoor het kaf van het koren werd gescheiden. “Toen de klassementsrenners eraan begonnen op vijftien kilometer voor de streep bij een bonificatiesprint, brak de koers los en was het zaak van voren te blijven. Voor mij was het goed dat Skjelly en Jasper (Mattias Skjelmose en Jasper Stuyven, red.) nog in de groep zaten, zodat we niet hoefden te vechten op terug te komen.”

“Ik wil niet zeggen dat ik in controle was toen Remco aanviel: het ging behoorlijk hard en ik moest diep gaan. Maar ik was een van de weinige sprinters die nog helemaal vooraan zat en hoefde niet te strijden om terug te komen. Dat was een goed gevoel. Zoals altijd, deden de jongens geweldig werk.”

Ideaal scenario

Een sprinter die de harde finale ook overleefd had, was Olav Kooij. De Nederlander toonde zich in de sprint net wat sneller dan Pedersen. “Uiteindelijk werd ik geklopt door iemand die sneller was. Dat is hoe het is”, aldus de renner van Lidl-Trek. “In een ideaal scenario had ik mijn sprint op vijftig à honderd later kunnen beginnen, en ik geloof dat ik dan had gewonnen. Maar de vorm is nog goed. En de laatste vijftien kilometer was het een zware koers, dus dat is goed.”