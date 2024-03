zondag 3 maart 2024 om 16:50

Olav Kooij verslaat Mads Pedersen in listige openingsrit Parijs-Nice

Olav Kooij heeft na een sprintduel met Mads Pedersen de openingsetappe van Parijs-Nice gewonnen. De jonge sprinter van Visma | Lease a Bike was, na een heuvelachtige finale waarin favorieten als Remco Evenepoel en Primož Roglič zich al toonden, de betere van de Deen op de lichtoplopende aankomst met een half wiel verschil. Kooij is logischerwijs ook de eerste leider in de WorldTour-ronde.

Vanuit het vertrek ging het constant op en af. Er lagen drie beklimmingen in de laatste 60 kilometer: de Côte d’Herbeville (2,6 km aan 5,1%), de Côte de Bazemont (1,7 km aan 6,6%) en nog eens de Côte d’Herbeville. Ook is er nog een ongecategoriseerde helling naar Montainville (maximaal 10%). Na de laatste klim was het nog goed 12 kilometer tot de licht oplopende finish.

Een drietal ging al vroeg in de rit op pad. Namens EF Education-EasyPost waren dat Jonas Rutsch en Stefan Bissegger, terwijl TotalEnergies rasaanvaller Mathieu Burgeaudeau vooruit stuurde. Zij pakten al snel drie minuten voorsprong, maar door Lidl-Trek, Soudal Quick-Step en Lotto Dstny werd dat verschil teruggebracht. Die ploegen hadden met onder meer Mads Pedersen en Arnaud De Lie kanshebbers op ritwinst.

Bij een eerste passage aan de finish in Les Mureaux, op 55 kilometer van de echte finish, was het gat nog maar 50 seconden. De vluchters wisten toen al genoeg en besloten elkaar aan te vallen. Bissegger loste als eerste en daarna werden ook Rutsch en Burgeaudeau opgeslokt op de Côte de Bazemont. Die laatste twee gingen nog wel sprinten om de bergpunten. Een strijd die Rutsch won, waardoor hij de eerste bergtrui mocht aantrekken.

Bonificaties voor Jorgenson, Evenepoel en Bernal

Daarna bleef het lange tijd rustig in het peloton, dat een strak tempo reed richting de laatste heuveltjes op het parcours. Daar barstte het spektakel los. Op de bonificatie-heuvel van Montainville was het Matteo Jorgenson van Visma | Lease a Bike die 6 seconden pakte, voor Remco Evenepoel (4 seconden) en Egan Bernal (2 seconden). Even leken zij door te rijden, maar het pelotonnetje kwam toch weer samen.

Op de laatste keer Côte d’Herbeville (2,6 km aan 5,1%) was het Bernal die de aanval opende. Hij kreeg onder meer Evenepoel met zich mee en de Belgisch kampioen zag zijn kans schoon. Daarmee dwong hij Primoz Roglic in de achtervolging, iets wat de Sloveen van BORA-hansgrohe snel lukte. Op de top waren de verschillen echter te klein, waardoor een vijftigtal samentroepte op 10 kilometer van de finish, met nog enkele sprinters daarbij.

Pedersen en Kooij strijden om ritwinst

Anthony Turgis probeerde de sterke sprinters nog te verrassen, maar zijn poging werd op twee kilometer van de meet geneutraliseerd. In de laatste kilometer werd het een rat race tussen Visma | Lease a Bike en Lidl-Trek om Olav Kooij en Mads Pedersen zo goed mogelijk af te zetten. Uiteindelijk was het Stuyven die Pedersen uitleidde op de aankomst omhoog, met Kooij in zijn zog.

Pedersen draaide als eerste de laatste rechte lijn in, maar Kooij had in de laatste 125 meter nog de meest vinnige sprint. Uiteindelijk won de sprinter van Visma | Lease a Bike met een half wiel verschil van de Deen. Laurence Pithie (Groupama-FDJ) werd derde, vlak voor Nils Eekhoff (dsm-firmenich PostNL).

In het algemeen klassement leidt Kooij ook, met vier seconden voorsprong op Pedersen en ploegmaat Jorgenson. Daarachter volgen ook Remco Evenepoel (op 6 seconden) en Egan Bernal (op 8 seconden), dankzij hun onderweg gepakte bonificatieseconden.