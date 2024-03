donderdag 7 maart 2024 om 16:53

Mads Pedersen opnieuw tweede achter Olav Kooij: “Hij is gewoon sneller in zo’n sprint”

Mads Pedersen is voor de tweede keer deze Parijs-Nice als tweede geëindigd. Net als in de openingsrit, was het Olav Kooij die de Deen van de zege hield. “Of ik vandaag wat anders had kunnen doen? Ja, winnen”, grapte Pedersen in het flashinterview na afloop.

“De sprint ging behoorlijk goed”, vervolgde Pedersen op meer serieuze toon. “Ik had een goede lead-out, we deden het goed. Maar ik werd gewoon verslagen door iemand die sneller was. Het is wat het is.”

Volgens Pedersen werden er in aanloop naar de sprint geen fouten gemaakt. “Olav is gewoon sneller in een sprint als deze”, benadrukte hij nogmaals. “In een hogesnelheidssprint als deze is hij super, super snel. Het is niet gemakkelijk voor mij. Vandaag kwam hij ook nog eens vanuit de slipstream, met veel snelheid. Ik heb geen excuses: hij is gewoon sneller.”

Door zijn tweede plaats nam Pedersen wel de groene trui over van Laurence Pithie, maar dat is niet waarvoor de sprinter naar Frankrijk is gekomen. “Ik ben hier om een rit te winnen. Ik heb nu deze trui, dat is oké, maar het is niet waarvoor ik gekomen ben. We blijven vechten voor een zege, op zijn minst voor het team. Dan zien we in Nice wel of ik het groen nog heb.”