donderdag 7 maart 2024 om 16:19

Olav Kooij sprint met overtuiging naar tweede ritzege in Parijs-Nice

Olav Kooij heeft na de eerste ook de vijfde etappe van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De Nederlander was de snelste van een enigszins uitgedund peloton. Mads Pedersen werd tweede, Pascal Ackermann derde. Het geel van Luke Plapp kwam (ondanks een kort prikje van Remco Evenepoel in de finale) niet in gevaar.

De renners verzamelden zich ’s ochtends in Saint-Sauver-de-Montagut voor een vrij lange rit van 193,5 kilometer naar Sisteron. De eerste tachtig kilometer waren al bij al nog redelijk vlak, maar daarna volgden vier beklimmingen van derde categorie. De Col de la Pigière (2,6 km aan 5%) bracht de renners naar een hoogte van 968 meter, het hoogste punt van de etappe. Wat volgde, was een vrij lange en licht dalende prefinale, een eerste passage door Sisteron (met nog een klimmetje van 1 km aan 6%) en een lokale slotronde van tien kilometer.

Campenaerts en Eenkhoorn springen naar vroege vluchters

In de vlucht van de dagen vertegenwoordigen Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale) en Mathijs Paasschens (Lotto Dstny) de Lage Landen. Zij hadden het gezelschap van Alexis Gougeard (Cofidis), Mathias Norsgaard (Movistar), Sandy Dujardin en Pierre Latour (TotalEnergies). Hun voorsprong werd nooit veel meer dan twee minuten. Dat gaf Victor Campenaerts en Pascal Eenkhoorn op dik tachtig kilometer van de streep de sprong naar voren te maken. Zo hadden we plots acht man vooraan, waarvan drie van Lotto Dstny.

In de finale dunde de kopgroep wel weer uit. Met nog tien kilometer te gaan, bij het ingaan van de slotronde, waren enkel Dujardin, Norsgaard, De Bondt, Campenaerts en Eenkhoorn nog over. Zij hadden op dat moment echter nog slechts enkele tellen voorgift. Op de beklimming in Sisteron kwam dan de definitieve aansluiting. Direct daarna zagen we verschillende demarrages, van onder meer Quentin Pacher en Jasper De Buyst. Ook dagfavoriet Mads Pedersen roerde zich.

Sprinten voor de zege

Favorieten als Aleksandr Vlasov deelden ook wat prikjes uit, maar op de top was alles nog bij elkaar. Remco Evenepoel probeerde er vervolgens vanonder te muizen in de afdaling. Ook de Belgisch kampioen kwam echter niet weg, waarna de rust wederkeerde. We kregen een groepssprint, zij het met een uitgedund peloton. Arvid de Kleijn en Fabio Jakobsen hadden opgegeven, terwijl onder meer Gerben Thijssen had moeten passen.

Mads Pedersen zat er nog wel bij. De Deen ging van ver aan en wist de opkomende Pascal Ackermann af te houden. Van achteruit kwam echter ook nog Olav Kooij. De Nederlander had veel meer snelheid dan zowel Pedersen als Ackermann en sprintte met overtuiging naar zijn tweede zege. Kooij won eerder al de openingsrit van Parijs-Nice. Ook toen was Pedersen tweede.