donderdag 14 maart 2024 om 17:38

Mads Pedersen kende ideale voorbereiding op Milaan-San Remo: “Heel anders dan vorig jaar”

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zijn dé topfavorieten voor Milaan-San Remo, maar er zijn meer kapers op de kust. Een van hen – misschien wel de voornaamste – is Mads Pedersen, die dit seizoen al zes keer wist te winnen. “Ik weet dat mijn vorm goed is”, zegt de Deen op de site van Lidl-Trek.

“Mijn hele winter en volledig voorbereiding richting Milaan-San Remo is heel goed gegaan. Dat is behoorlijk anders dan vorig jaar, toen ik ziek werd in Parijs-Nice en een verre van ideale vorm kende voor deze koers”, aldus Pedersen, die niettemin nog naar een zesde plaats reed in San Remo. “Nu gaat alles dus echter heel goed. Ik ben blij met de feedback die ik elke koers heb gekregen en waar ik nu sta, twee dagen voor de koers.”

“Parijs-Nice en de februarikoersen heb ik gereden om ritten te winnen en zo goed mogelijk aan de start te staan van Milaan-San Remo. Ik zal niet ontkennen dat ik in Parijs-Nice graag een rit had gewonnen, maar ik was er dichtbij en het waren enkele zware dagen. Een week voor San Remo deden we een etappe van 200 kilometer en zag ik de kans om mezelf nog een keer kapot te rijden met een brute inspanning. Ik deed dit met het oog op Milaan-San Remo en de klassiekers daarna.”

Vijf à vijftien renners

Een ideaal scenario voor zaterdag heeft Pedersen nog niet uitgetekend. “Ik neem de koers zoals deze komt. Ik denk dat dat het teveel energie kost om een scenario uit te denken, want deze kan veranderen, waarna ik mentaal van koerswijze zou moeten veranderen. Ik focus me gewoon op mezelf en doe alles zo goed mogelijk. Met dit in het achterhoofd, weet ik dat ik kan winnen in een sprint van een groepje van vijf à vijftien renners. Daar moet ik tenminste in geloven. Milaan-San Remo is een superzware koers die goed bij me past, dus het maakt me niet uit hoe de koers zich ontvouwt, als ik maar koers om te winnen.”