‘Mads Pedersen wordt dit voorjaar misschien wel de derde grote naam naast Van der Poel en Van Aert’

Podcast Het seizoen is nog maar net begonnen, maar Mads Pedersen heeft al zes (!) zeges op zak. Heeft hij zijn piek te vroeg gelegd of gaat de Deen ook in de grote voorjaarsklassiekers scoren? In de WielerFlits Podcast spreken de heren alvast veel vertrouwen uit in de kopman van Lidl-Trek.

Pedersen begon zijn seizoen in de Ster van Bessèges, waar hij één etappe en het eindklassement won. Ook in de Tour de la Provence wist hij de eindzege naar zich toe wist te trekken. En hoe. Hij won drie keer op rij met eerst de proloog en vervolgens twee ritten in lijn. Youri was vooral onder de indruk van Pedersen in de tweede etappe van die Tour de la Provence.

“Het was de hele dag steenkoud, de regen kwam met bakken uit de lucht. En hij reed me toch een rit. Dit was echt niet normaal”, spreekt Youri zijn bewondering uit. “Hij reed alles dicht. In de slotfase reed hij nog naar Marco Frigo toe, met iedereen in zijn wiel, op een oplopende strook. Echt puur op de macht. En vervolgens wint hij van kop af aan de sprint van dat groepje, waar Axel Zingle en Clément Champoussin jankten in zijn wiel.”

“Ik heb daar een heel goede Mads Pedersen gezien. Hij was vorig jaar ook al goed in deze periode, en we weten dat hij daarna ook een fantastisch voorjaar heeft afgewerkt. Als hij er nog iets bij kan doen de komende weken, mogen Mathieu van der Poel en Wout van Aert hun borst misschien wel nat gaan maken. Dan zijn er misschien wel drie grote renners in plaats van enkel die twee.”

De beste Pedersen ooit?

Vorig jaar pakte Mads Pedersen een hele rits ereplaatsen in de voorjaarsklassiekers. Zo werd hij zesde in Milaan-San Remo, derde in de Ronde van Vlaanderen en vierde in Parijs-Roubaix. “Dit is gewoon een renner die er vorig jaar eindelijk tussen kwam te staan”, aldus Youri. “Hoe vaak hebben we niet de laatste jaren gezegd: ‘Pedersen komt eraan, Pedersen komt eraan, Pedersen komt eraan’? Maar die kwam eigenlijk maar niet. Vorig jaar stond hij er ineens. Ik denk dat dat de klik is geweest en dat we dit voorjaar de beste Pedersen ooit gaan zien.”

Youri verwacht dus veel van Pedersen de komende weken, maar Maxim benadrukt ook vooral dat de Deen nog heel wat jaren voor zich heeft. “Voor je gevoel koerst hij al eeuwen. Hij maakte zijn profdebuut in 2017, maar hij is nog altijd maar 28. Die kan gewoon nog vijf, zes jaar meedoen in die klassiekers. Dat doet hij natuurlijk al, maar hij kan ook nog echt die twee, drie of soms vier stapjes hoger zetten op het podium.”

