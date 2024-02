zaterdag 10 februari 2024 om 16:08

Niet te stoppen! Indrukwekkende Mads Pedersen boekt derde zege in Tour de la Provence

Mads Pedersen blijft maar winnen in de Tour de la Provence. Na de proloog en de eerste etappe, won de Deen zaterdag ook de derde etappe. Nadat vroege vluchter Marco Frigo in extremis was teruggepakt, toonde hij zich de snelste van een select gezelschap. Axel Zingle moest opnieuw genoegen nemen met de tweede plaats.

De tweede rit-in-lijn van de Tour de la Provence ging van Forcalquier naar Manosque. Op papier was het de lastigste rit van de ronde. In de beginfase zaten al enkele beklimmingen, waarna in de finale de Col de l’Aire del Masco (6,6 km aan 4,8%) volgde. De top van deze scherprechter lag op 25 kilometer van de streep. Ook de laatste kilometer liep nog aan ruim vier procent omhoog. De hevige regenval zorgde voor een extra moeilijkheidsfactor.

Vluchter Frigo gaat solo

De vlucht van de dag bestond uit vijf renners. Thomas Bonnet, Emmanuel Morin, Kasper Saver, Scott McGill en Marco Frigo sloegen de handen ineen en reden een voorsprong bijeen van iets meer dan twee minuten. Frigo, van Israel Premier-Tech, bleek de sterkste vooraan. Zijn medevluchters haakten een voor een af, waardoor de Italiaan met nog 45 kilometer te gaan, alleen voorop kwam te rijden. Het verschil met het peloton was toen nog ruim een minuut. Lidl-Trek bepaalde daar het tempo.

De mannen van Mads Pedersen kregen het gat echter niet zomaar dicht. In de regenachtige omstandigheden was de eenzame renner Frigo blijkbaar niet in het nadeel, want bovenop de Col de l’Aire del Masco had hij nog altijd bijna anderhalve minuut. Op deze klim was het trouwens Arkéa-Hotels dat de aanval koos. Pedersen probeerde de demarrages zelf te neutraliseren, maar liet Ewen Costiou uiteindelijk wel rijden. De Fransman ging op jacht naar Frigo, maar zou het gat in zijn eentje niet dichtkrijgen.

Pedersen pakt ‘m

Een chasse patate werd het echter ook niet. Na de laatste beklimming scheidden een tiental renners, onder wie Pedersen, zich alsnog af. Zij kwamen bij Costiou en kwamen steeds dichter bij Frigo. Dat kwam ook vooral door Pedersen, die als leider het achtervolgingswerk niet schuwde. Toch bereikte Frigo de vod van de laatste kilometer met nog een kleine voorsprong. Op ongeveer vierhonderd meter van de streep zat zijn verhaal er dan echter toch op. Het zou een sprint (van stervende zwanen) worden.

In die sprint bleek Pedersen nog de meest jus in de benen te hebben. Zoals hij zich in 2019 in een verregend Harrogate tot wereldkampioen kroonde, zo sprintte hij ook nu in helse omstandigheden naar de overwinning. Axel Zingle kon nog net het wiel houden, de rest moest vele fietslengtes prijsgeven. Voor Pedersen was het zijn derde zege op rij. Zondag wacht de vlakke slotrit van de Tour de la Provence, waar Pedersen een reële kans maakt om het kwartet compleet te maken.