zaterdag 16 maart 2024 om 18:29

Mads Pedersen hard voor zichzelf na vierde plaats: “Ik had minstens podium moeten rijden”

Mads Pedersen moet vrede nemen met een vierde plaats in Milaan-San Remo. De oud-wereldkampioen werd nog sterk gepiloteerd door ploeggenoot Jasper Stuyven, maar kon het zelf niet afmaken. “Het is zeer teleurstellend voor mezelf”, liet Pedersen weten via een perscommuniqué van zijn team.

“Ik ben helemaal niet verrast door het resultaat van de wedstrijd van vandaag”, opende de Deen. “Ik ben blij met de manier waarop we als team hebben gereden, maar ik vind het jammer dat ik geen betere sprint heb gereden en het podium niet heb gehaald. Ik ben teleurgesteld en het spijt me ook.”

“Het is een monument en ik maak het werk van de ploeg niet af”, gaat een duidelijk teleurgestelde Pedersen verder. “Door de manier waarop we reden, en zeker met de hulp van Jasper in de finale, zou ik minstens op het podium moeten staan. Daarom is het voor mezelf nog teleurstellender dat ik dat niet heb gehaald.”