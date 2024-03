maandag 25 maart 2024 om 07:30

Mads Pedersen: “De Ronde van Vlaanderen? Daar krijgen we beduidend meer hoogtemeters”

Video Mede dankzij de sterke Lidl-Trek-ploeg in de breedte, mocht Mads Pedersen zondag voor de tweede keer in zijn carrière op het hoogste schavot van Gent-Wevelgem plaatsnemen. Toch blijft de Deense ex-wereldkampioen voorzichtig richting de Ronde van Vlaanderen, waar hij ook hoog op menig favorietenlijstje zal staan. Dat vertelde Pedersen achteraf op de persconferentie, waarbij WielerFlits aanwezig was.

Hoe groot was het vertrouwen in je sprint?

“Best lastig. Ik zou het niet zeggen dat er totaal geen vertrouwen was, want ik moet natuurlijk in mezelf geloven. Maar het was 50-50. Als hij de sprint opent en ik reageer één of twee seconden te laat, dan kon dat al genoeg zijn om hem te zien winnen. Dus dat was het laatste wat ik vandaag wilde, dat hij de sprint zelf kon openen. En ik weet dat ik goed ben op lange sprints, dus ik moest daarop vertrouwen. En ik hoopte dat dat genoeg zou zijn.”

“Ik wist dat hij in de slotkilometer niet meer zou overnemen. Wat ik vooral wilde, was een sprint van hoge snelheid. Daar heb ik in de slotkilometer mijn best voor gedaan, om het tempo er wat in te houden en de sprint zelf te beginnen. En met niet te laten doen.”

We zagen je even met Mathieu praten nadat Pithie er werd afgereden. Wat werd er daar gezegd?

“Ik denk dat we elkaar vroegen of we blij waren met de situatie. En of we samen zouden werken, of dat we elkaar zouden aanvallen. Daar was het nog veel te vroeg voor. We waren het erover eens dat we Pithie op de limiet moesten zetten, zodat hij zichzelf zou opblazen. De bedoeling was om daarna wat tijd winnen in de zijwind, vooraleer het peloton zich kon organiseren. Dan was de voorsprong al geruststellend vanaf we in het gedeelte met rugwind kwamen. Dat plan heeft goed uitgepakt.”

Had je Mathieu kunnen lossen op de Kemmelberg?

“Ik wilde het niet proberen. Eerst en vooral geloof ik niet dat ik daar überhaupt toe in staat zou zijn. Ten tweede, als ik hem al kon lossen, dan ben ik zeker dat hij zich zou rechtzetten, wachten op het peloton en daar met de hele ploeg rijden om mij terug te halen. Dat had geen zin. Ik was alleszins op de limiet, en ik hoop dat het voor hem hetzelfde was.”

In hoeverre is die sterkte van de ploeg ook het antwoord op Mathieu van der Poel?

“Volledig. Mathieu is een van de grootste sterren in de koers. En zonder mijn eigen team te bekritiseren, maar geen van ons is op dat niveau. Dus als we renners zoals hem of Wout van Aert of Tadej Pogacar willen kloppen, dan moeten we dat met meerdere ploeggenoten doen. We moeten druk op hen zetten, en ik denk dat we in Gent-Wevelgem een manier zagen hoe we dat kunnen doen. Het was heel tof om met zo veel te zijn en al vroeg in de wedstrijd de druk op te voeren.”

Welke rol speelde de lekke band van Jasper in de ploegtactiek?

“Dat was natuurlijk shit. We waren zo goed vertegenwoordigd en Johnny (Jonathan Milan, red.) zette er goede druk op. We waren klaar om beurt om beurt aan te gaan, toen hij werd gevat. We moesten onze tactiek een beetje herdenken, toen Jasper lek reed. Dat kwam op een heel slecht moment. Nu kunnen we wel zeggen dat het allemaal goed is uitgepakt, maar op zeventig kilometer van de finish wisten we niet wat het zou betekenen.”

Wat verandert deze overwinning aan de waardeverhoudingen binnen de ploeg?

“We rijden als een ploeg, we hebben geen specifieke leider. We hebben een heel sterke groep en heeft ook geen zin om de dag ervoor een plan te maken op de meeting en te zeggen: we rijden voor deze ene kopman. In een klassieker kan er zo veel gebeuren, en zeker in de Ronde van Vlaanderen. Dat is niet de manier hoe we willen koersen. Als de ploeg mij zegt dat ik druk moet zetten en daarmee de ploegmaats help, vind ik dat ook oké. Zij betalen uiteindelijk iedere maand mijn salaris, ik doe wat ze zeggen dat ik moet doen.”

In hoeverre heeft de komst van sponsor Lidl de ploeg afgelopen winter veranderd?

“Het is een nieuwe sponsor, dus ze verwachten iets. Ze investeren geen geld in het team om ons in het peloton te laten zitten en niets te doen. Maar verwachtingen en steun gaan hand in hand. Bij Lidl zijn ze heel veel met voeding bezig, ook omdat Lidl een supermarkt is. Ze kijken naar gezond eten en een wielerploeg is het beste platform om dat te laten zien. En voor ons is het best leuk, omdat we hun raad volgen en veel steun op die aspecten van hen krijgen. Er is veel knowhow bij hen aanwezig.”

Is dit nu een fantastische vertrouwensboost richting de Ronde van Vlaanderen?

“Een overwinning geeft altijd vertrouwen, dat is zeker. Maar ik weet ook dat de Ronde van Vlaanderen een totaal andere wedstrijd is. En een heel zware voor mij. Van alle klassiekers liggen Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix me het best. Vooral omdat er hier niet zo veel hoogtemeters in het parcours zitten. Maar het geeft wel het nodige vertrouwen voor de Ronde van Vlaanderen. Ik hoop echt op een mooi resultaat. Vorig jaar was ik wel derde, maar dat was heel ver van de winnaar.”