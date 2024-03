zondag 24 maart 2024 om 18:13

Lidl-Trek bekroont sterke teamprestatie in Gent-Wevelgem: “Jaren samen koersen zorgt voor sterk team”

Video Lidl-Trek maakt dit voorjaar een zeer sterke indruk. Al sinds het openingsweekend is het team in bijna iedere voorjaarsklassieker in de voorste gelederen te vinden. In Gent-Wevelgem weet de ploeg deze sterk teamprestaties te bekronen met een zege. Ploegleider Grégory Rast blikt bij WielerFlits terug op de koers en bespreekt de ambities voor de komende weken.

Op basis van de voorgaande koersen kan Lidl-Trek dit voorjaar tot één van de sterkste blokken gerekend worden. Deze status bevestigden zij al vroeg in de koers in Gent-Wevelgem . “Op de Kemmelberg rijden altijd de sterkste renners weg. Als je sterk bent, zit je vooraan. Onze renners zaten van voren en zij versnelden al op de eerste passage. Het was heel fijn om drie man in de voorste gelederen van de koers te hebben”, aldus ploegleider Grégory Rast.

“We wilden agressief koersen, maar we hadden gedacht dat er meer breukjes in het peloton zouden zitten”, evalueert Rast de koerssituatie na de aanval van zijn mannen. “Toen was het wellicht niet het juiste moment voor Jonathan zelf om solo te gaan, maar uiteindelijk speelde hij een belangrijke rol. Mathieu moest iets meer kopwerk verrichten dan hij normaal zou hebben gedaan.”

Uiteindelijk werd het sprint à deux tussen de wereldkampioen en de kopman van Lidl-Trek. Mads Pedersen trok aan het langste eind door de sprint van ver aan te gaan. “Mathieu kan alles winnnen, maar we weten dat Mads dat ook kan. Het was een mooie strijd. Wij weten dat Mathieu graag een korte sprint heeft en dat Mads juist een lange sprint prefereert. Ik herhaalde dit via de radio, maar dat wist hij vast zelf ook”, lacht Rast.

Het is opvallend hoe goed Lidl-Trek dit voorjaar presteert. Waar komt deze opmars vandaan? “We waren altijd goed als team, maar werken nu jaren samen. We kennen allemaal onze plek en hebben drie à vier toprenners. Daarnaast ook nog eens sterke helpers. Daarmee kunnen we natuurlijk werken.” Rast wil zichzelf echter niet vergelijken met andere belangrijke blokken in het voorjaar. “We kijken niet naar andere teams, maar alleen naar onszelf en onze werkwijze. Visma | Lease a Bike is een topteam, maar vergelijken heeft geen zin.”