dinsdag 12 december 2023 om 15:17

Mads Pedersen combineert ook in 2024 twee grote rondes

Mads Pedersen zal ook volgend jaar twee grote rondes rijden. De 27-jarige Deen richt zijn pijlen in de zomermaanden op de Tour de France en plakt er daarna ook nog de Vuelta a España aan vast.

De wereldkampioen van Harrogate (2019) koos dit jaar voor de combinatie Giro d’Italia-Tour de France, maar zal in 2024 dus niet aan de start verschijnen van de Italiaanse ronde. Zijn ploeg Lidl-Trek rekent in de Giro op onder meer Giulio Ciccone, Jonathan Milan, Andrea Bagoli en Jasper Stuyven.

In de komende Tour de France is Pedersen wel gewoon weer van de partij, aan de zijde van klassementskopman Tao Geoghegan Hart. De klassiekerrenner en sprinter was in de voorbije Ronde van Frankrijk nog succesvol, met winst in de achtste etappe naar Limoges. Verder verzamelde hij nog eens acht top 10-noteringen en werd hij tweede in het puntenklassement, achter de ongenaakbare Jasper Philipsen.

Pedersen is na de Tour niet van plan om gas terug te nemen, aangezien hij ook deel uitmaakt van de Vuelta-selectie van Lidl-Trek. In de Spaanse ronde streeft de Amerikaanse formatie – met de Deen Mattias Skjelmose – naar een goed klassement, maar Pedersen krijgt ook de ruimte om zijn ding te doen. Bij zijn voorlopige enige deelname aan de Vuelta, in 2022, won hij liefst drie etappes en de puntentrui.

Seizoensstart op Franse bodem

Zijn eerste wedstrijdkilometers van 2024 zal Pedersen afwerken van 31 januari tot en met 4 februari tijdens de Ster van Bessèges. De voormalig wereldkampioen begon ook dit jaar in deze Franse rittenkoers aan zijn seizoen.