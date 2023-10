zondag 22 oktober 2023 om 18:15

Mattias Skjelmose deelt programma voor 2024: “Masterplan richting Tour van 2025”

Het seizoen 2024 lijkt nog ver weg, maar Mattias Skjelmose weet al hoe zijn programma er in grote lijnen uit zal zien. De Vuelta a España wordt een van de hoofddoelen van de Deen. Dat vertelde hij in Bobby and Jens, de podcast van Jens Voigt en Bobby Julich.

“Ik wil een heel goede Ardennenweek doen, ik wil vooral mijn resultaat in Luik-Bastenaken-Luik verbeteren”, begint Skjelmose, die afgelopen jaar als negende eindigde in La Doyenne. Kort daarvoor noteerde hij ook al korte ereplaatsen in de Waalse Pijl (tweede) en Amstel Gold Race (achtste). “Daarna ga ik er vol voor in het Critérium du Dauphiné en hopelijk op de Olympische Spelen. Vervolgens wordt de Vuelta een groot doel, met daarna nog de WK.”

Skjelmose maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, maar slaat de Tour komend jaar dus over. In 2025 zal hij terugkeren in La Grande Boucle. “Dat is de reden waarom ik dit jaar de Vuelta doe. Kim (Kim Andersen, ploegleider bij Lidl-Trek, red.) kwam met het masterplan om een klassement te rijden in de Vuelta, zodat ik al een klassement heb gereden in een grote ronde voordat ik alles op de Tour zet in 2025.”

Podiumambities

In die Tour zal Skjelmose niet genoegen nemen met een rol in de marge. “Vanaf het begin dromen mijn coach en ik ervan om het podium van de Tour de France te halen, en dat blijft de richting die ik uit wil gaan”, zei hij gevraagd naar zijn ambities voor de komende jaren.