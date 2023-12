dinsdag 12 december 2023 om 14:36

Lidl-Trek schuift Ciccone naar voren voor Giro d’Italia, Stuyven verrassende naam

Giulio Ciccone sprak eerder deze week al zijn voorkeur uit voor een deelname aan de Giro d’Italia 2024 en zijn ploeg Lidl-Trek gaat mee in zijn gedachtegang. De Amerikaanse formatie rekent volgend jaar in de Italiaanse ronde ook op nieuwkomers Andrea Bagioli en Jonathan Milan en – enigszins verrassend – Jasper Stuyven.

Giulio Ciccone kon eerder nog geen uitspraken doen over zijn wedstrijdprogramma voor 2024, maar de Italiaanse klimmer van Lidl-Trek sprak al wel over de Ronde van Italië. “Ik zou wel graag weer terugkeren naar de Giro d’Italia. Voor Italianen is de Giro toch de belangrijkste wedstrijd. We gaan samen met de ploeg bekijken hoe we bepaalde zaken kunnen combineren, en wat de beste seizoensplanning is”, liet hij weten aan sportkrant Marca.

Lidl-Trek heeft vandaag de belangrijkste ambities van de kopmannen met de buitenwereld gedeeld en wat blijkt nu: Ciccone zal volgend jaar weer worden uitgespeeld in zijn thuisronde. De 28-jarige klimmer moest dit jaar nog passen voor La Corsa Rosa vanwege een coronabesmetting en dus staat er nog een sportieve rekening open.

Maar Ciccone is niet de enige interessante naam binnen de Giro-selectie van Lidl-Trek. In de sprints rekent de ploeg op nieuwkomer Jonathan Milan. De 23-jarige weg- annex baanwielrenner was dit jaar – namens Bahrain Victorious – nog een van de beste sprinters in de Ronde van Italië. Verder staat ook puncheur/rittenkaper Andrea Bagioli in mei aan het vertrek van de Giro.

Terugkeer van Jasper Stuyven

Een opvallende naam is die van Jasper Stuyven. De 31-jarige Belgische klassiekerspecialist nam één keer eerder deel aan de Giro d’Italia, maar daarvoor moeten we wel terug naar 2017. Stuyven was dat jaar erg dicht bij een ritzege, maar werd toen in de zesde etappe naar Terme Luigiane in een sprint-à-deux voor de zege geklopt door Silvan Dillier. Ook was hij derde in de ritten naar Tortoli en Tortona.