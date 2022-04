Mads Pedersen blaakt van vertrouwen richting Parijs-Roubaix: “Ik heb grote kans op winst”

Mads Pedersen maakte er de hele winter en het daaropvolgende voorjaar geen geheim van: zijn hoofddoel dit seizoen is Parijs-Roubaix. De 26-jarige Deen van Trek-Segafredo heeft zijn werk gedaan en is klaar voor de favorietenrol die hem door meerdere collega’s is toebedeeld. “Ik geloof zelf ook stellig dat ik kan winnen”, vertelt hij in een Zoom-meeting waar WielerFlits bij was.

De wereldkampioen van 2019 is blij met hoe hij ervoor staat. “Sommige resultaten dit voorjaar waren niet zoals we hoopten, andere prestaties waren dan weer redelijk oké. Van alle voorjaarsklassiekers past de Ronde van Vlaanderen me het minst goed, maar ik was er wel goed. We weten dat Parijs-Roubaix de koers is die ons team het beste ligt. We weten ook dat we in de juiste conditie zijn. We gaan zondag koersen om te winnen. Of ik zin op wraak na mijn valpartij in het Bos van Wallers tijdens de laatste editie? Nee, ik denk alleen maar aan winnen. En ik schat mijn kansen daartoe groot in, daar geloof ik heilig in.”

Toch plaatsen we daar een kleine kanttekening bij. Pedersen is vooral goed in koude weersomstandigheden, maar zondag verwacht men juist droog en warm lenteweer. “Jullie gasten vragen me dit iedere keer weer, jullie zouden nu toch moeten weten wat in mijn voordeel is en wat niet. Het zou makkelijk moeten zijn om je artikel te maken. Je weet dat ik niet van twintig graden Celsius houd. Het zal zondag zeventien of achttien graden zijn. Tien graden minder zou uiteraard beter voor mij zijn geweest, maar het zijn er geen dertig. Zo slecht is het niet, het kon slechter. We bereiden ons voor met ijssokken en koude bidonnen.”

“Of droge kasseien de dynamiek van de koers veranderen? Die zijn sowieso nooit hetzelfde, of de kasseien nu droog of nat liggen”, gaat Pedersen op dezelfde toon verder. Wanneer de vraag volgt wie hij als meest dominante team in de koers verwacht, is zijn antwoord kort: “Wij.” De Deen wil namelijk niet naar andere teams kijken, maar naar zichzelf. “We zullen zondag wel zien welke andere teams van voren rijden. Wij gaan in ieder geval ons best doen met de groep die wij hebben bij Trek-Segafredo. Onze kracht is onze focus op wat wij doen en wat wij kunnen veranderen. Zo kunnen we onze eigen koers rijden en niet die van anderen.”

Er is de laatste dagen veel te doen om het nieuwe systeem voor bandendruk, dat Team DSM tijdens Parijs-Roubaix zal gebruiken. Quick-Step-Alpha Vinyl gaat in tegenstelling tot vorig jaar dan weer rijden op tubeless-banden. Op de vraag of Trek-Segafredo nog iets gaat veranderen aan het materiaal of net zoals het vrouwenteam van Trek-Segafredo op een andere fiets gaat rijden, is Pedersen wederom kort en resoluut: “Dat weten we niet. Geen commentaar.” Wanneer WielerFlits opmerkt dat dit dus een verkapte ‘ja’ betekent, antwoordt de Deen nog eens dat hij geen commentaar op dit onderwerp wil geven.

Vlaanderen en Roubaix naar het voorjaar?

Pedersen geeft wel commentaar als het idee van David Lappartient ter tafel komt, die opperde om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix mogelijk vast te verplaatsen naar het najaar als hij de kalender gaat hervormen. “Als je de twee monumenten uit de voorjaarsklassiekers haalt, dan heb je geen klassiekers meer. Verplaats dan maar andere wedstrijden, zoals de Ronde van het Baskenland bijvoorbeeld. Ik zou het zonde vinden”, aldus voormalig wereldkampioen Pedersen. Partner in crime Jasper Stuyven vult hem dan even aan. “Als ik dan de beelden zie van vrijdag in de Ronde van Turkije… Lappartient claimt altijd het hoog op te nemen voor onze veiligheid. Laat hem dat eerst doen. Ik zeg niet dat Roubaix nooit meer in de regen moet plaatsvinden. Maar het verplaatsen naar oktober, zorgt er alleen voor dat de advertentievideo voor het volgende jaar er mooier uitziet. De laatste editie was niet té gevaarlijk, maar het was door de regen wel op het randje. Iedere andere koers dan Parijs-Roubaix, daarvan zouden alle renners zeggen: het is wel te gevaarlijk. Dat moeten we niet opzoeken.”

Over Stuyven gesproken: ook hij was ietwat nukkig in zijn antwoorden. Als we hem vragen hoe hij zijn kansen inschat nu een aantal conculega’s ploegmaat Pedersen naar voren schuiven als een van de topfavorieten, valt dat niet helemaal lekker. “Ik denk dat ik zelf ook goed genoeg ben om te winnen. Ik hoef geen rekening te houden met de favorietenrol van iemand anders, om het zelf goed te doen. We gaan proberen om de koers te winnen als team. In Parijs-Roubaix gebeurt er al vroeg in de wedstrijd van alles. We moeten er voor zorgen dat Mads of ik – en hopelijk beiden – er in de finale staan.”

Even later gaat er nog iemand in op hetzelfde onderwerp. “Ik denk dat het een koers is die ons beide heel goed ligt. Maar… Ik krijg hier een beetje de indruk dat ik het kneusje van de groep ben. Dan zullen we wel zien wat het zondag is, hè. Het is vooral zaak niet achter de feiten aan te fietsen. In de finale kunnen we hopelijk samenkomen, om een overtal te creëren”, laat de Belg het daarbij.