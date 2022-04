David Lappartient: “Vlaanderen en Roubaix vast in najaar? Waarom niet!”

UCI-voorzitter David Lappartient staat ervoor open om de WorldTour-kalender de komende jaren grondig te hervormen. Een van de mogelijkheden die de Fransman oppert is om het wielerseizoen in het najaar te eindigen met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Lappartient vertelt dit in een 1-op-1-interview dat WielerFlits-verslaggever Raymond Kerckhoffs met hem had. Volgende week verschijnt het hele interview met de UCI-preses op deze site.

Lappartient wijst naar de afgelopen twee seizoenen waarin de indeling van de kalender door Covid-19 noodgedwongen moest worden aangepast. “Parijs-Roubaix was altijd op de tweede zondag van april”, legt Lappartient uit. “Vorig voorjaar werd de wedstrijd echter verboden door de lokale overheden vanwege de Corona-situatie in Noord-Frankrijk. Noodgedwongen werd er voor Parijs-Roubaix een plek op de kalender in het najaar gevonden. Die verplaatsing naar 3 oktober heeft de wedstrijd niet minder aantrekkelijk gemaakt.”

“Integendeel, dit was een van de meest heroïsche edities van ‘l’Enfer du Nord’ uit de geschiedenis. Ik heb hierover met organisator ASO gesproken. Zij gaven aan dat er voorheen nooit enige overweging zou zijn geweest om de datum van Parijs-Roubaix te veranderen. Nu staan ze daar heel anders in. Richting de toekomst schept dat veel meer mogelijkheden.”

‘De organisator is niet eigenaar van een vaste datum’

Juist door alle verplaatsingen van wedstrijden tijdens de twee coronaseizoenen heeft Lappartient de afgelopen periode met enkele organisatoren en ploegen gesprekken gevoerd over een grondige hervorming van de kalender.

Lappartient: “Het seizoen eindigen met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix? Dat is iets dat we in het verleden niet konden voorstellen. Nu stel ik mezelf de vraag: waarom niet? Zou dat geen mogelijkheden in de kalender bieden wanneer we deze twee, misschien wel de twee grootste, monumenten op het einde van het jaar organiseren.”

Volgens de UCI-voorzitter is op dit moment alles mogelijk in de kalenderindeling. “We hebben de WorldTour-licenties richting de organisatoren inmiddels voor 2023, 2024 en 2025 verdeeld. In het document dat de organisatoren hebben gekregen staat dat zij verzekerd zijn van de WorldTour-status, maar de datum wanneer de wedstrijd plaats vindt is iets waarover nog gediscussieerd kan worden. De organisator is niet de eigenaar van een vaste datum op de kalender.”

Reorganisatie kalender

Een eerste achterliggende reden waarom Lappartient de kalender wil hervormen is om overlappingen van WorldTour-wedstrijden te voorkomen. “Maar”, zo geeft hij aan, “een reorganisatie van de kalender komt zeker ook ter sprake. De meeste organisatoren begrijpen inmiddels dat een verandering van datum ook mogelijkheden en kansen kan bieden. Voorheen hielden we vast aan bepaalde data, omdat we de kalender al jarenlang op deze wijze inplanden. Hoe we de hervorming gaan uitvoeren, is nog onduidelijk. Maar alle partijen in de wielersport hebben ons aangegeven dat ze open staan om veranderingen in overweging te nemen.”

De data van de drie grote rondes staan in principe niet ter discussie. Lappartient: “Het kan dat een grote ronde misschien een of twee weken wordt opgeschoven, maar in grote lijnen zal dit hetzelfde blijven. De Tour de France zal in juli worden georganiseerd. De Giro d’Italia zal voor de Tour de France plaats blijven vinden, terwijl de Vuelta a España na de Tour haar plek heeft. We zullen betreffende de grote rondes het frame van de kalender niet veranderen. Je kunt het seizoen niet openen met een grote ronde, terwijl je er eind oktober het seizoen ook vanwege de weersomstandigheden in het hooggebergte niet mee kunt sluiten.

Volgende week verschijnt het interview met David Lappartient op WielerFlits.