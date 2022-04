Weersverwachting Parijs-Roubaix 2022: wat staat de renners te wachten?

In oktober 2021 werd het peloton – en bijval ook alle wielerfans – getrakteerd op een apocalyptische editie van Parijs-Roubaix. Door de coronapandemie werd de oorspronkelijke datum van 11 april geannuleerd en vond het monument plaats op 3 oktober. De vele regenval teisterde het peloton en dat leverde heroïsche beelden op. Wat kunnen we dit jaar verwachten?

Dezelfde foto’s als in De Hel van het Noorden van een ruim half jaar geleden, zullen we dit voorjaar niet terugzien. Volgens Weeronline krijgen we deze zondag te maken met een aangenaam lentezonnetje. De temperatuur stijgt ’s middags tot 19 graden Celsius en er staat een zwakke wind aan 2 tot 3 Beaufort uit het oosten tot noordoosten. De kans op regen acht het weerstation nihil. Ondanks een wolkenveld hier en daar, is de kant op neerslag verspreid over de hele dag slechts 5%.

Vanaf maandag tot en met het eind van de week blijft het volgens de weersvoorspellingen eveneens droog in Noord-Frankrijk. Weeronline verwacht zelfs dat er de gehele week geen millimeter regen valt. Zondag krijgt het weer zelfs het hoogste cijfer: een negen. Zoals onder meer winnaar Sonny Colbrelli, Florian Vermeersch, Mathieu van der Poel en Wout van Aert verregend en met modder besmeurd aankwamen op het Vélodrome de Roubaix, zullen we zondag meer dan waarschijnlijk niet zien.

Dat betekent dus stofhappen geblazen. Een voordeel voor bijvoorbeeld Sep Vanmarcke, van wie het algemeen bekend is dat hij als een van de beste renners over droge kasseien kan rijden. Nadeel voor de Belg is wel dat hij dit voorjaar geteisterd is door ziekte en pech. De warme temperaturen zijn dan weer in het nadeel van ex-wereldkampioen Mads Pedersen, die van Parijs-Roubaix dit jaar zijn hoofddoel heeft gemaakt. “Iedereen weet dat het voor mij geen twintig graden moet zijn”, zegt hij.