Team DSM komt in Parijs-Roubaix met nieuw snufje: bandendruk al fietsend aanpassen

Na de dropper post van Matej Mohoric is er nu de Scope Atmoz van Team DSM. Tenminste, dat zal zondag in Parijs-Roubaix zo zijn. De UCI gaf intussen reeds haar toestemming. De Scope Atmoz is een apparaat dat de renners toelaat de bandendruk al fietsend aan te passen. In de Hel van het Noorden wellicht een voordeel.

Het Nieuwsblad kwam vandaag met het nieuws, wat intussen ook aan de redactie van WielerFlits werd bevestigd. Al wordt pas later deze week beslist of Team DSM er zondag ook effectief gebruik van zal maken tijdens Parijs-Roubaix. Ook communicatie vanuit de ploeg zal pas op het eind van de week volgen. Via hun social media lichtte het team deze ochtend alvast een tip van de sluier.

𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝: Hi ████, █████ ███ ███ UCI approval – we can use our █████ ███████ █████! Game-changing. █ █████ ████ ██ see what everyone thinks ██ ███ documentary…#KeepChallenging #TrulyTogether pic.twitter.com/SUX4Kc3GjO — Team DSM (@TeamDSM) April 12, 2022

Het Scope Cycling Atmoz Systeem, zo heet het ding officieel, bestaat uit twee drukknopjes aan het stuur die via mechanismen verbonden zijn met een luchtreservoir in de naaf van het voorwiel. Met de knoppen aan het stuur kan tijdens het rijden de bandendruk verhoogd of verlaagd worden. En de bandendruk zal af te lezen zijn op de fietscomputer. Ideaal dus voor Parijs-Roubaix, waarin je op de asfaltpassages best met meer druk in de banden rijdt dan op de kasseistroken.

De Nederlandse producent Scope zou tweeëneenhalf jaar hebben gewerkt aan het technologisch snufje. Naar verluidt een grote uitdaging om het helemaal op punt en goedgekeurd te krijgen door de Internationale Wielerunie UCI. Een van de vereisten was trouwens dat het commercieel beschikbaar is, wat betekent dat ook de wielertoerist het kan aanschaffen. Al is het geen koopje, want het nieuwigheidje kost maar liefst 3.998 euro.

Kenners zijn benieuwd naar het voordeel, maar stellen zich ook vragen. “Ik heb veel innovaties zien komen en gaan”, zegt Johan Museeuw in Het Nieuwsblad. “Uiteraard zal dit systeem vooraf getest zijn, maar er is een groot verschil tussen een testomgeving en Parijs-Roubaix. Iedereen­ focust op de kasseien, maar in Roubaix rij je ook tweehonderd kilometer op asfalt. Ik ben er altijd voorstander van geweest om de fiets voor Roubaix net zo weinig mogelijk aan te passen.”