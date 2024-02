donderdag 8 februari 2024 om 15:37

Mads Pedersen begint met overwinning aan Tour de la Provence: “We gaan voor nog een zege”

Mads Pedersen is uitstekend op dreef. De Deen van Lidl-Trek had dit seizoen al twee zeges op zak en won donderdag ook de proloog van de Tour de la Provence. “Het ging heel goed, dit is een goed begin van de ronde”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik denk dat we blij kunnen zijn met mij op de eerste plek en Jakob op de tweede plek”, doelt Pedersen op Jakob Söderqvist. Laatstgenoemde staat onder contract bij de opleidingsploeg van Lidl-Trek, maar komt deze week uit voor de hoofdmacht. De 20-jarige Zweed werd dus tweede in de proloog, op zes seconden van zijn winnende ploeggenoot. “Het is een mooie dag”, aldus Pedersen.

Vrijdag wacht de eerste rit-in-lijn van de Tour de la Provence, van Aix-en-Provence en Martigues. Het is geen rit voor de klimmers, maar toch toch krijgen de coureurs behoorlijk wat hoogtemeters voorgeschoteld. Wat verwacht Pedersen? “Morgen is weer een andere etappe. Het lijkt te gaan regenen en het kan behoorlijk zwaar worden, met veel bergop en bergaf. We gaan natuurlijk voor nog een zege. We hebben hier een sterk team en moeten dus zeker voor de overwinning gaan. Dat is waarom we hier zijn.”