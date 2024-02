maandag 5 februari 2024 om 16:45

Mads Pedersen, Sam Bennett en David Dekker kruisen de degens in Tour de la Provence

De Ster van Bessèges is nog maar net afgelopen, maar komende donderdag begint in het zuiden van Frankrijk alweer een nieuwe rittenkoers: de Tour de la Provence (2.1). In deze vierdaagse is het onder meer uitkijken naar Mads Pedersen, Sam Bennett en David Dekker. Wat mag je verder verwachten? WielerFlits blikt kort vooruit.

Anders dan de Ster van Bessèges, heeft de Tour de La Provence geen lange historie. De ronde, in het leven geroepen door de krant La Provence, staat namelijk pas sinds 2016 op de kalender. De wedstrijd was in de beginperiode een 2.1-koers en werd in het eerste jaar gewonnen door de Franse publiekslieveling Thomas Voeckler. De rasaanvaller was intussen 36 jaar en had zijn beste jaren al achter de rug, maar kon toch nog een mooie zege aan zijn fraaie erelijst toevoegen.

Daarna volgden er eindzeges voor Rohan Dennis, Alexandre Geniez, Gorka Izagirre en de Colombianen Iván Ramiro Sosa en Nairo Quintana (2x). In 2020 werd de koers opgeschaald naar een 2.Pro-wedstrijd en nam de organisatie de iconische Mont Ventoux als aankomst op in de route. Ook in de editie van 2021 keerde de ‘Kale Berg’ terug in het parcours en in 2022 was de klim naar Montagne de Lure de scherprechter bij uitstek. Niet zo gek dus, dat de Colombianen de laatste jaren heersten in de Provence.

Vorig jaar ging de Tour de la Provence niet door. De reden: De organisatie kampte met de nodige financiële problemen en ook op organisatorisch vlak rommelde het. De Franse wielerbond FFC besloot de wedstrijd dan ook niet op de wedstrijdkalender te zetten voor 2023. Een flinke sportieve tegenvaller, maar gelukkig staat de koers dit jaar wél weer op het programma.

Over het parcours

Beginnen doen we met een proloog van exact vijf kilometer, over biljartvlakke wegen, in de straten van de bekende havenstad Marseille. In de eerste rit-in-lijn van Aix-en-Provence naar Martigues staan er wel wat hoogtemeters op het programma, maar is een sprint met een grote groep een meer dan realistisch scenario. In de laatste vijftig kilometer gaat het op en af, maar volgen er geen gecategoriseerde hellingen meer.

De voorlaatste etappe naar Manosque is de koninginnenrit, met de Col de l’Aire del Masco (6,6 km aan 4,8%) als mogelijke scherprechter. De slotrit naar Arles – waar de beroemde kunstschilder Vincent van Gogh de meest productieve fase uit zijn turbulente leven kende – is dan weer zo goed als vlak.







Namen om naar uit te kijken

De voorbije jaren ging het voor de eindzege altijd tussen de klimmers, maar dit jaar kijken we – bij het ontbreken van een echte bergrit – toch vooral naar de sterke sprinters/klassiekerspecialisten. De eerste naam die ons te binnenschiet, is die van Mads Pedersen. De Deense kopman van Lidl-Trek is uitstekend begonnen aan zijn seizoen, want zondag veroverde hij de eindzege in de Ster van Bessèges.

De wereldkampioen van Harrogate krijgt in de Provence een ideaal rondje voorgeschoteld, met een proloog en enkele sprintopportuniteiten. Andere renners die wellicht kunnen meedoen om de eindzege, zijn Axel Zingle (Cofidis), Ryan Gibbons en Alex Kirsch (twee ploeggenoten van Pedersen bij Lidl-Trek), Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech) en Dorian Godon (AG2R Citroën).

In de sprints is Pedersen ook dé man om naar uit te kijken, maar krijgt hij weerwerk van Sam Bennett (Decathlon AG2R) en de rappe Nederlander David Dekker (Arkéa-B&B Hotels). Bennett zal in de Tour de la Provence zijn eerste wedstrijdkilometers afwerken namens zijn nieuwe werkgever. Let verder ook op Matthew Walls (Groupama-FDJ), Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech) en man-in-vorm Pierre Barbier (Philippe Wagner/Bazin).