Mads Pedersen met hoge verwachtingen voor Roubaix: “Wout van Aert zou niet starten als hij niet gelooft in winnen”

Interview

Mads Pedersen is klaar voor Parijs-Roubaix. De Deen maakte in de Ronde van Vlaanderen indruk door aanvallend te koersen én Wout van Aert te kloppen in de sprint voor plaats drie. “Ik hoop dat ik zondag eindelijk eens finale kan rijden in Parijs-Roubaix”, vertelde Pedersen op een persconferentie aan onder meer WielerFlits.

Parijs-Roubaix is een koers die Pedersen zou moeten liggen, maar toch reed de oud-wereldkampioen nog nooit een goede uitslag in de Hel van het Noorden. “Het geluk was niet echt aan mijn kant de laatste paar jaar en vorig jaar maakten we zelf een stomme fout door achterop te raken. Ik heb wel elk jaar iets nieuws geleerd. Ik trek dus met hoge verwachtingen naar zondag. Ik zeg niet dat ik ga winnen, maar ik zou blij zijn om eindelijk een finale te rijden in Roubaix.”

Pedersen heeft toegeleefd naar de Franse klassieker, maar nuanceert ook. “Niet al mijn pijlen zijn gericht op Roubaix. Nu natuurlijk wel, maar ik zal niet naar huis gaan en huilen als het zondag niet goed gaat. Wat er ook gebeurt zondag, ik kan blij zijn met mijn voorjaar tot nu toe.”

Pedersen: “Van Aert zal een beslissende rol spelen”

Een van de mannen om zondag in de gaten te houden, is ongetwijfeld Wout van Aert. De Belg kampt echter met pijn aan zijn ribben en knie, zo vertelde hij donderdag. “Van Aert zal zeker een beslissende rol spelen in Parijs-Roubaix. Ik denk dat Wout 100% klaar zal zijn voor zondag. Als hij niet geloofde dat hij kon winnen, dan zou hij gewoon niet aan de start staan.”

Pedersen nam het vervolgens ook even op voor de Belgische renner van Jumbo-Visma. “Ik vind het niet eerlijk dat de media soms vraagtekens zet achter de naam van Van Aert”, doelde hij op kritiek na de Ronde van Vlaanderen. “Hij is een van de beste renners van de wereld en presteert nog altijd supergoed. Het is niet makkelijk om een superster zoals hij te zijn, iedereen kijkt altijd naar jou. Ik vind het volkomen onzin wat er soms gezegd wordt, je zou hem beter meer krediet geven.”

De renner van Trek-Segafredo vindt het moeilijk om favorieten aan te duiden. Dat heeft alles te maken met de manier waarop Parijs-Roubaix doorgaans verloopt. “Het is een andere soort wedstrijd. Meer renners kunnen volgen omdat er echt op macht wordt gereden. Het verschil kan alleen gemaakt worden op de kasseien, niet op andere plaatsen.” Zit anticiperen er dan in voor Pedersen? “De koers vroeg openen, is niet nodig voor mij”, is hij duidelijk.

Van der Poel staat er altijd

“Mathieu van der Poel zal zoals altijd er staan zondag, hij koerst altijd om te winnen”, aldus Pedersen over de Nederlandse favoriet. “Zonder pech zal hij meedoen voor de overwinning. Van der Poel rijdt in quasi elke wedstrijd de finale, dus dat zal hij in Parijs-Roubaix ook doen.”

Tot slot werd er nog aan Pedersen gevraagd wie hij als dé topfavoriet ziet. “Wat moet ik volgen, mijn brein of mijn hart? Beide? Oké, dan ga ik voor mezelf en mezelf”, sloot de klassieke renner af met een stevige knipoog.

