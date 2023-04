Wout van Aert met vraagtekens richting Parijs-Roubaix: “Last van knie en ribben”

De valpartij van Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen heeft meer impact gehad dan gedacht. De kopman van Jumbo-Visma heeft na de verkenning van Parijs-Roubaix zijn vraagtekens gedeeld met de pers. “Ik voel me niet heel goed: ik heb wel wat last van mijn knie en ribben”, aldus Van Aert tegen Sporza.

Van Aert was betrokken bij de massale valpartij die veroorzaakt werd door Filip Maciejuk. Op amateurbeelden was te zien hoe de Belgische kopman onderuit schoof en redelijk snel zijn weg kon vervolgen. Maar hij heeft nu toch nog pijn. “Ik ben toch harder gevallen dan ik eerst had gedacht. Het was ook een superzware koers en ik denk dat ik tijd nodig heb om klaar te geraken voor zondag”, zegt hij.

“Ik heb gewoon kunnen trainen. Ik ben niet beperkt, maar ik heb geen prima gevoel. Jammer. Mijn conditie is goed en ik hoop dat ik klaar ben om de finale te rijden”, aldus Van Aert, die na Roubaix een punt zal zetten achter zijn voorjaar. “Ik heb niet veel gekoerst, maar ik heb wel veel energie verbruikt. Ik ben toe aan een break voor deze zomer.”

