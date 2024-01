Luke Plapp kan eindzege Tour Down Under vergeten na zware val

Luke Plapp zal de 24ste editie van de Tour Down Under niet winnen. De Australische weg- en tijdritkampioen van Jayco AlUla was een van de grote favorieten voor de eindzege, maar kwam in de derde etappe zwaar ten val. Plapp kon nog wel zijn weg vervolgen, maar verloor bijzonder veel tijd.

De 23-jarige Plapp was op ruim tien kilometer van de finish betrokken bij een valpartij op hoge snelheid. Ook Astana-renners Michele Gazzoli, Samuele Battistella en Cristian Scaroni gingen met hem tegen de grond. Plapp was duidelijk flink gehavend en deed in de laatste kilometers ook geen moeite meer om de schade te beperken, met het oog op een eventuele eindzege.

Plapp kwam uiteindelijk met enkele andere achterblijvers over de streep in Campbelltown, als 134ste in de daguitslag, op net geen tien minuten (9:53) van ritwinnaar Sam Welsford. Na de rit werd Plapp meteen opgevangen door een medisch team, maar de schade lijkt al bij al nog mee te vallen.

Team Astana take a big hit with less than 10km to go!@SantosLtd #TourDownUnder

📺 Stream the race now on 7plus: https://t.co/k2Exq3FDwl pic.twitter.com/LLdg8CBKSw

— Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 18, 2024