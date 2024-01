donderdag 18 januari 2024 om 05:05

Nieuwe sprintzege Sam Welsford in Tour Down Under

Sam Welsford heeft de derde etappe van de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De Australiër van BORA – hansgrohe kwam in Campbelltown na een etappe van 145 kilometer als eerste over de finish. Hij klopte Elia Viviani (INEOS Grenadiers) en Dan McLay (Arkéa – B&B Hotels) in de massasprint.

Vier vluchters

Het peloton kreeg op de derde dag van deze Australische rittenkoers een rit met iets meer dan 1.600 hoogtemeters voorgeschoteld. De rit werd gekleurd door een vlucht van vier renners. Op initiatief van Luke Burns (Australische selectie) ontstond een kopgroep van vier man. Samen met de Fransman Axel Mariault (Cofidis), de Zuid-Afrikaan Stefan De Bod (EF Education – EasyPost) en de Australiër Tristan Saunders (Australische selectie) ontstond er een vluchtersgroep die een maximale voorsprong van nog geen drie minuten bij elkaar reed.

De vier zouden het niet tot het einde uitzingen. Op zestig kilometer van het einde was Saunders de enige overgebleven vluchter, maar hij zou het in zijn eentje niet volhouden. Op dertig kilometer van het einde werd hij ingerekend. Het restant van de rit bleef het peloton gesloten, waardoor er in Campbelltown gesprint zou gaan worden om de overwinning.

Van Poppel helpt Welsford aan zege

In de strijd om de dagzege werd Welsford net als dinsdag door lead-out Danny van Poppel in een zetel aan de finish afgezet. Met overmacht drukte hij als eerste zijn wiel over de finish.

De Tour Down Under gaat morgen verder met een relatief vlakke etappe naar Port Elliot. De Australische rittenkoers duurt nog tot en met zondag.