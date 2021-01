Richie Porte wint ook in alternatieve Tour Down Under op Willunga Hill

Richie Porte en de klim van Willunga Hill zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de derde rit van het Santos Festival of Cycling, de alternatieve Tour Down Under, was de Australiër er alweer voor de zevende keer de winnaar. Luke Durbridge werd derde en behield de leiding.

De derde etappe over 88,2 kilometer begon in McLaren Vale en via twee plaatselijke ronden langs Willunga, Snapper Point en Port Willunga, eindigde de rit op de top van Willunga Hill. Vroeg in de koers raakte een kopgroep met negen man voorop, terwijl de ploegen BikeExchange en Garmin Australia van respectievelijk de nummers een en twee in het klassement, Luke Durbridge en Luke Plapp, de controle voerden in het peloton.

De kopgroep pakte tweeënhalve minuut voorsprong, maar dat was niet genoeg om weg te blijven. Op Willunga Hill was het woord dan aan de klassementsrenners. Chris Harper (Cervélo-Tonsley Village) was de eerste die versnelde, maar Richie Porte (Garmin-Australia) had zijn antwoord klaar. De klimmer van INEOS Grenadier leek in eerste instantie alleen door te rijden naar de top. Op een gegeven moment keek hij echter achterom.

Achter hem kwam namelijk zijn gelegenheidsploeggenoot Plapp aanzetten. De 20-jarige Australiër zette zich in het wiel van zijn ervaren landgenoot en samen reden zij omhoog. Porte mocht op de top de overwinning pakken en was daarmee voor de zevende keer de beste op Willunga Hill. Luke Durbridge kwam als derde over de streep en behield de koppositie in het klassement. Met twee minuten voorsprong gaat hij de vlakke slotetappe in.

👏👏👏 A moment #LukePlapp will never forget – and neither will we!! CONGRATS to him and @richie_porte, and thanks to them both for writing yet another EPIC chapter in the history of #WillungaHill!!!@DFIT_SA Be Safe Be Seen Stage 3 | #TDUFestival pic.twitter.com/t8kjc50jw4 — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 23, 2021

Sarah Gigante geeft leiderstrui glans

In de vrouwenwedstrijd gaf Sarah Gigante, die vrijdag de leiding in het klassement veroverde, haar leiderstrui extra glans. Aan de voet van de slotklim naar Willunga Hill viel de 20-jarige Australische tot tweemaal toe aan, wat voldoende was om het hele peloton uit de wielen te rijden. Op de finish had ze een voorsprong van een minuut op Lucy Kennedy, die tweede werd. Nicole Frain kwam als derde over de streep.

In het klassement heeft Gigante nu een voorsprong van 3:11 minuten op Kennedy. Zondag staat de slotetappe op het programma. Deze rit op een parcours door Victoria Park in Adelaide (aan 1,1 kilometer) duurt een uur en nog een extra ronde.

A quality finish as Super @SarahGigante is first past the line in the @DFIT_SA Be Safe Be Seen Stage 3.@DFIT_SA | #TDUFestival pic.twitter.com/nQWAGxOPhE — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 23, 2021