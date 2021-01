Beloftevolle Luke Plapp zegeviert in alternatieve Tour Down Under

De tweede etappe van het Santos Festival of Cycling, de alternatieve Tour Down Under, is gewonnen door Luke Plapp. De 20-jarige Australiër kwam als eerste over de streep na een snedige aanval in de laatste kilometers. Luke Durbridge blijft in het bezit van de leiderstrui.

Na de monstersolo van Luke Durbridge in de openingsrit naar Tanunda kregen de renners vandaag een 116 kilometer lange etappe voorgeschoteld van Birdwood naar Lobethal. De mannen van Durbridge reden een tijdje achter vier koplopers aan.

Chris Harper (normaliter Jumbo-Visma, nu gastrenner voor Cervelo Tonsley Village) wist met drie mede-aanvallers een vroege vlucht op poten te zetten, maar slaagde er niet in om uit de greep te blijven van het peloton. Met nog ongeveer tien kilometer te gaan was de hergroepering een feit.

Late aanval

In de finale werden de renners nog getrakteerd op een pittig klimmetje en dit bleek het ideale moment voor Plapp om in de aanval te gaan. De beloftevolle renner wist een maximale voorsprong bijeen te fietsen van een halve minuut en wist uiteindelijk ook als eerste over de streep te komen.

“Dit is niet te geloven, mijn ploegmaten reden echt fantastisch!”, zo liet een dolblije Plapp weten na de finish. “Ik hoefde vandaag helemaal niks te doen. Zo reed Richie (Porte, red.) de hele dag op kop. Ik ben blij dat ik het af kon maken.” Morgen staat de koninginnenrit op het programma met aankomst op Willunga Hill.

Veelvraat Gigante grijpt de macht bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Sarah Gigante. De eveneens 20-jarige renster kende een begenadigde dag en wist een lange solo met succes af te ronden. Aan de streep bleek het verschil met de eerste achtervolgsters liefst twee minuten en dus mag Gigante zich na vandaag de nieuwe leider noemen in het algemeen klassement.

Gigante, die normaliter uitkomt voor Team TIBCO-SVB, gaat momenteel ook aan kop in de overige (neven)klassementen. Ook de vrouwen krijgen morgen een etappe met aankomst op Willunga Hill voorgeschoteld.

😲 What a ride!!! @SarahGigante cleans up @bikeexchangeau Stage 2 after a superb solo ride that will put her on top of the GC standings, and everything else, too 👏🏻👏🏻👏🏻@BikeExchangeAU | #TDUFestival pic.twitter.com/PlZm5Zsr9g — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 22, 2021