Luke Plapp verpulvert tegenstand op Australisch kampioenschap tijdrijden

Luke Plapp is gekroond tot Australisch kampioen tijdrijden. De pas 20-jarige coureur uit Melbourne was op het parcours in en rond Ballarat een dikke minuut sneller dan viervoudig kampioen Luke Durbridge (Team BikeExchange)

Plapp won onlangs de tweede etappe van het het Santos Festival of Cycling. In deze alternatieve Tour Down Under werd hij tweede in het eindklassement achter Luke Durbridge. Laatstgenoemde leek dan ook de favoriet, zeker gezien zijn reputatie in het werk tegen de klok.

Maar Plapp liet geen spaan heel van de titelaspiraties van Durbridge. Hij zette een tijd van 45’40” op de tabellen, en daarmee was hij een minuut en twee seconden dan de WorldTour-prof. Kelland O’Brien klopte Chris Harper (Jumbo-Visma) in de strijd om het brons.