Niels Bastiaens • vrijdag 1 maart 2024 om 16:00 vrijdag 1 maart 2024 om 16:00

Lotto Dstny werkt aan klimploeg rond Van Eetvelt en Van Gils: “Contractverlengingen zijn prioriteit”

Interview Lennert Van Eetvelt (22) wint glansrijk de UAE Tour, Maxim Van Gils (24) de ingekorte Ruta del Sol. Twee talenten – opgeleid in het eigen Development Team, nota bene – die zich bij Lotto Dstny naast kopman Arnaud De Lie mogen plaatsen. Sportief manager van de ploeg, Kurt Van de Wouwer, ziet het graag gebeuren, maar beseft anderzijds dat hij werk voor de boeg heeft. De twee zien hun contract immers aflopen aan het einde van het seizoen. Van de Wouwer (52) gaat met WielerFlits uitgebreid in gesprek over de toekomst van de ploeg.

“Ik ben tevreden met wat ik heb gezien. Natuurlijk ging niet alles vlekkeloos. Er was de jammerlijke val van Florian Vermeersch, Andreas Kron is nog niet aan competitie toegekomen. Maar we mogen niet klagen, als we zien wat voor evolutie Maxim Van Gils en Lennert Van Eetvelt maken. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Vorig jaar hebben we al een goed eerste seizoen als ProTeam gedraaid en een mooie voorsprong qua punten genomen met zicht op de WorldTour in 2026. We moeten op deze manier blijven doorwerken.”

Begint het plan van de afgelopen jaren nu eindelijk een beetje samen te vallen bij Lotto Dstny? Je had soms het gevoel dat jullie een ploeg in opbouw waren, na de keuzes en het vertrek van jouw voorganger John Lelangue.

“Toch wel. We scoren nu bijna honderd procent met eigen jeugdproducten. Dat is ook altijd de visie geweest van onze ploeg. Dat maakt het alleen maar leuk om te zien dat het werkt. We wisten allemaal dat zo’n proces tijd zou nodig hebben. Dat is de logica zelve. Maar als je nu in de breedte naar onze ploeg kijkt, kunnen die jonge gasten plots meedoen op het hoogste niveau. De UAE Tour winnen is niet niets.”

Jij bent altijd de grote man achter die jeugdopleiding geweest.

“Dat wil ik toch wat relativeren. Het zijn uiteindelijk de renners zelf die het doen. Maar toch ben ik trots. De jeugdploeg heeft me altijd heel nauw aan het hart gelegen, en dat is nog steeds het geval. Dat het dan ook werkt, geeft veel voldoening aan mezelf en de hele ploeg.”

Waarom valt alles nu juist in de plooi?

“Het zijn niet allemaal jongens die direct vanaf het eerste jaar bij de profs hoge ogen kunnen gooien. Maar dan nog, de evolutie bij jongens als Van Eetvelt is vrij snel gegaan. Soms is het lastig in te schatten hoe ver iemand nog kan groeien, hoe snel het gaat. Gelukkig maar, anders was het allemaal wetenschappelijk en saai.”

“Vorig jaar zagen we al wat flitsen dat Lennert eraan zat te komen. Er waren zijn sterke prestaties in de slotweek van de Vuelta, dit jaar stond hij er meteen ook op Mallorca. Had je me voor het seizoen gevraagd: ‘gaat Van Eetvelt de UAE Tour winnen?’, dan had ik ‘nee’ gezegd. Top 10, top 5, dat wel. Maar een grote verrassing kan je het niet noemen.”

We praten nu veel over Lennert Van Eetvelt, maar dreigt de prestatie van Maxim Van Gils zo niet ondergesneeuwd te geraken?

“De laatste overwinning blijft altijd het meest vers in het geheugen, maar we mogen niet vergeten dat Maxim heel sterk gestart is. De Ruta del Sol is helaas door boerenprotesten een eendagswedstrijd geworden, maar je moet vooral kijken naar de namen die Maxim daar klopt. Ayuso, Wellens: dat was van het allerhoogste niveau.”

“Alleen is het niet correct wat daar met de UCI-punten is gebeurd. Dat durf ik vlakuit zeggen. Je zet uw renners daar een hele week vast. Daar treft de organisatie geen schuld aan, maar het is wel aan de UCI om het als eendagskoers te beschouwen. Nu krijgt Maxim daar slechts 20 punten voor. Dat is een barema dat nergens beschreven staat. Dus vanaf die rittenkoers een eendagskoers wordt, denk ik dat je dat barema moet toepassen. Ik snap niet goed waar dit vandaan kwam.”

Van Eetvelt, Van Gils: dat zijn klimmerstypes. Uitzonderingen zoals Cadel Evans en Jurgen Van den Broeck nagelaten, is Lotto Dstny nochtans geen ploeg die een grote klimmerstraditie heeft. Er werd altijd bewust voor de sprinters en klassieke kern gekozen. Is die visie aan het veranderen?

“We werken aan een sterke klimkern, ja. Als je op WorldTour-niveau wil meedraaien, dan is dat belangrijk. Al die rittenwedstrijden en grote rondes samen, moet je stellen dat er in 75 tot 80 procent van de wedstrijden geklommen moet worden. Als je op dat vlak niet meedoet, dan krijg je het automatisch lastig. Een ploeg zoals de onze moet durven mikken op én de klassiekers én een klimkern. Arnaud en Florian kunnen ons op het hoogste niveau tonen in de klassiekers, en nu is het aan ons om die klimmersploeg met Van Eetvelt en Van Gils verder uit te bouwen.”

Die laatste twee zijn wel einde contract.

“Dat klopt. Maar we hebben het over twee jongens die bij ons goed zitten, die bij ons tevreden zijn. Wij willen heel graag met hen verder, en ik denk dat die ambitie ook van twee kanten komt. Hen verlengen is onze absolute prioriteit.”

Speelt die lange voorgeschiedenis die jullie samen hebben, bij zo’n contractbesprekingen dan in jullie voordeel? En weegt dat voordeel op tegen het grote geld van de ploegen die hen nu ongetwijfeld gaan contacteren?

“Natuurlijk is geld een belangrijke factor. Het is een profsport, hé. Maar ik denk inderdaad dat wij een voordeel hebben qua voorgeschiedenis. Ook alles wat daarrond zit. Qua performance hebben we grote stappen gezet. Dat wordt enorm geapprecieerd door die jongens. Ze kunnen bij ons ook hun ding doen. Het is niet dat ze nog een kopman boven zich hebben staan, waar ze zich ten dienste van moeten stellen. Al die factoren samen samengeteld, maakt dat die jongens bij ons heel goed zitten.”

Is het met het huidige budget überhaupt mogelijk om hun contracten te verlengen? Zij gaan niet voor hetzelfde bedrag bijtekenen, en ook De Lie kreeg vorig jaar al een financiële opwaardering.

“Uiteraard gaan zij een beter contract krijgen na hun prestaties, dat is heel logisch. Maar dat past zeker binnen onze mogelijkheden.”

Vanaf jonge renners beginnen te presteren, stijgt het verwachtingspatroon mee. Kijk maar hoe De Lie het mocht uitleggen na zijn nederlaag en opgave in Le Samyn. Hoe begeleiden jullie die talenten daarbij? Want doorbreken is één ding, maar het voortzetten iets anders.

“Jullie, de pers, leggen bepaalde verwachtingen op van buitenaf. Dan is het aan ons om een beetje kalmte te prediken. Bij Lennert heb ik dat ook bewust geprobeerd: ik wilde vooraf het verwachtingspatroon voor hem niet té hoog leggen, een beetje de druk eraf te houden. Daarom hebben we het op de ploegvoorstelling ook amper over Lennert gehad. Ik leg het dan liever nadien uit. We zijn allemaal verstandig genoeg om die jongens met de voeten op de grond te houden en op een logische manier vooruitgang te laten boeken.”

Hoe lastig is het om niet in dat enthousiasme mee te gaan? Ik kan me voorstellen dat het kriebelt om Lennert al in de Tour in te zetten in plaats van de eerst voorziene Vuelta.

“Je kan op voorhand een plan maken, maar doorheen het jaar doen er zich soms omstandigheden voor, waardoor je dat plan wil aanpassen. Zeker als de evolutie sneller gaat. Momenteel is het met Lennert nog altijd het plan om de Vuelta te rijden. We waren er in het begin van het jaar nog niet uit of we daarheen zouden gaan om een klassement te rijden of niet. Dat hing af van zijn evolutie. Nu zijn we een paar weken verder, en ik denk dat we moeten durven zeggen: we moeten naar de Vuelta met klassementsambities met Van Eetvelt. We willen kijken hoe hij het doet in een wedstrijd van drie weken. De komende weken gaan we dat verder evalueren.”

Wat kan er dit weekend in de Strade Bianche met jullie twee leiders?

“Ze vertrekken beide als kopman, maar dat kan een perfecte aanvulling zijn. Van Gils is meer puncher, Van Eetvelt meer klimmer. De wedstrijd zal uitwijzen hoe die rolverdeling zich voltrekt. Maxim heeft een cyclocrossachtergrond, dat is een voordeel op dit parcours.”

Anderzijds, ik neem aan dat Arnaud De Lie in de weken daarna jullie beste garantie op een zege in een klassieker blijft?

“Ja. Zeker na het uitvallen van Florian, is Arnaud onze uitgesproken kopman. En zoals vooraf gezegd: wij willen dit seizoen een klassieker met hem winnen. De Omloop Het Nieuwsblad was al een goed voorbeeld. Daar moesten we in de finale kiezen: gaan we voor de punten en laten we het lopen? Of spelen we alles of niets en rijden we voor iets recht te trekken? Nu is dat niet gelukt, maar er komen momenten hopelijk dat het wel goed uitdraait. Op basis van vorig jaar en opnieuw in de Omloop, is dat realistisch.”

En intussen bouwen jullie voort aan de volgende generatie in Lotto Dstny Development Team?

“Dat is wel de bedoeling. In onze jeugdploeg hebben we Jarno Widar, Matys Grisel en Steffen De Schuyteneer zitten. Maar dat zijn jongens van 18 jaar. Het moet nog allemaal gebeuren voor hen. Het zit er ergens wel in. Elk jaar heb je in de jeugdcategorieën wel vier of vijf toppers, maar dat worden niet allemaal toppers bij de profs. Ze moeten blijven evolueren en groeien. We willen hen alle kansen geven en het beste eruit halen. De Lie, Van Eetvelt en Van Gils zullen alleszins wel inspirerend werken, bij ons krijgen ze de kans om te groeien naar het hoogste niveau.”