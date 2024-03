Niels Bastiaens • vrijdag 1 maart 2024 om 14:52 vrijdag 1 maart 2024 om 14:52

Lennert Van Eetvelt dan toch met klassementsambities naar de Vuelta

Lennert Van Eetvelt maakte afgelopen week indruk met zijn eerste WorldTour-zege in de UAE Tour. Een prestatie boven alle verwachtingen, die ook zijn ploeg Lotto Dstny aan het denken heeft gezet. Dat zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer in gesprek met WielerFlits.

In de Vlaamse media klonk al de lokroep naar de Tour de France. Alleen, Van Eetvelt had voor aanvang van het seizoen de Vuelta op zijn planning staan. “Je kan op voorhand een plan maken, maar doorheen het jaar doen er zich soms omstandigheden voor, waardoor je dat plan wil aanpassen. Zeker als de evolutie sneller gaat”, legt Van de Wouwer uit.

“Momenteel is het met Lennert nog altijd het plan om dit najaar de Vuelta te rijden. We waren er in het begin van het jaar nog niet uit of we daar naartoe zouden gaan om een klassement te rijden of niet. Dat hing af van zijn evolutie. Nu zijn we een paar weken verder, en ik denk dat we moeten durven zeggen: we moeten naar de Vuelta met klassementsambities met Van Eetvelt. We willen kijken hoe hij het doet in een rittenwedstrijd van drie weken. De komende weken gaan we dat verder evalueren.”

Afgelopen najaar was de Vuelta de eerste grote ronde voor de 22-jarige klimmer. Daarin pakte hij vooral uit met een sterke slotweek, waaronder een derde plaats in etappe 14 na Remco Evenepoel en Romain Bardet. Aan het begin van het seizoen gaf de Vlaams-Brabander nog aan in 2024 nog niet op klassementen te mikken, maar daar moet hij nu op terugkomen.