Andreas Kron aan de kant door hersenschudding, rentree voorzien in Catalonië

Andreas Kron ontbreekt dit weekend in de selectie van Lotto Dstny voor de Strade Bianche. Nochtans moest de 25-jarige Deen er een van de leiders van de ploeg worden. De ploeg sprak op X over een ‘minor injury’, maar dat vraagt toch om wat verduidelijking. Zeker omdat Kron dit seizoen nog geen enkele keer in actie kwam.

“Andreas heeft op stage een lichte hersenschudding opgelopen en die mag voorlopig nog niet koersen. Zijn debuut is uitgesteld tot de Ronde van Catalonië”, legt sportief manager van de ploeg, Kurt Van de Wouwer, uit in gesprek met WielerFlits.

“Normaal zou Andreas zijn seizoen beginnen in het weekend van de in Faune-Ardèche en Drôme Classic. Zo moest hij via de Trofeo Laigueglia naar de Strade Bianche toewerken. We moeten dat uitstellen, want hij was nog niet koersklaar. We hebben zijn programma moeten herbekijken en hebben hem terug op hoogtestage gestuurd. Daar kan hij zich klaarstomen om in Catalonië weer volledig in orde te zijn.”

Kron schonk de ploeg vorig jaar nog een tiende plaats in de Strade Bianche, maar maakte vooral indruk met een vierde plaats in de Amstel Gold Race en een knappe ritzege in de Vuelta. Die laatste was destijds de eerste WorldTour-zege van het jaar voor het Belgische ProTeam.