Maak kennis met Zoncolan-ritwinnaar Lorenzo Fortunato: “Dromen van Il Lombardia”

Interview

U kende Lorenzo Fortunato vóór zijn straffe zege op de Monte Zoncolan ook niet? Geen schande, want voor de 25-jarige Bolognees was het pas zijn allereerste profzege. Maak kennis met de dorpsgenoot van skifenomeen Alberto Tomba. “Mijn droom? Il Lombardia winnen. Mijn vriendin is afkomstig van Erba, een dorp op een kwartiertje van Como.”

Lorenzo Fortunato is opgegroeid in Castel dei Britti, een dorpje in de heuvels rond Bologna en mag drievoudig olympisch skikampioen Alberto Tomba tot zijn dorpsgenoten rekenen. Meer zelfs, Tomba la Bomba liep samen school met Marco Fortunato, de vader van de renner van EOLO-Kometa.

Als jongere proefde Lorenzo Fortunato van het voetbal, “zoals elke jongere in Italië”, basket en atletiek, maar al gauw (hij was pas tien, red) bleek zijn liefde voor de fiets overheersend. “Met dank aan mijn vader, een echte wielerfanaat. Maar ik kon rustig groeien in de sport”, benadrukte hij op de persconferentie na zijn zege op de Zoncolan. “Zonder stress, zonder prestatiedruk.”

8ste en 11de op WK U19

Het was pas als junior dat Fortunato af en toe het zegegebaar mocht maken, wat hem WK-selecties opleverde in 2013 en 2014. In Firenze, waar Mathieu van der Poel wereldkampioen werd, eindigde hij 11de, een jaar later finishte hij 8ste in Ponferrada. De overstap naar de U23-categorie verliep minder vlot, maar hij Fortunato mocht zowel in 2016 (Tinkoff) als in 2017 (Bardiani-CSF) wel stage lopen bij profteams.

Nadat hij in 2018 zijn talent bevestigde met enkele mooie ereplaatsen in de Ronde van Aosta, sleepte hij op 23-jarige leeftijd uiteindelijk een profcontract in de wacht bij Neri Sottoli. Het was in hetzelfde jaar dat Fortunato afstudeerde als gegradueerde lichamelijke opvoeding. Dit jaar verhuisde hij naar EOLO-Kometa, het team van Alberto Contador (oprichter) en Ivan Basso (sportief manager).

Met dank aan Albanese

EOLO kocht zich in de Giro d’Italia in als sponsor en zo verzilverde het team er dit jaar een wildcard. Fortunato bedankt op de persconferentie zowat iedereen die iets of wat met het team te maken heeft. Van Contador en Basso tot head of performance Sean Yates, sportdirecteur Stefano Zanatta en sponsor Luca Spada.

“Zonder hen had ik dit jaar nooit mijn debuut in de Giro d’Italia kunnen maken”, klonk het. “Het waren ook Ivan en Stefano (Basso en Zanatta, red) die me deze morgen de opdracht gaven in de aanval te trekken. ‘Je kan winnen’, vertelde Ivan erbij. Blijkbaar had hij meer vertrouwen in mij dan ikzelf. En uiteraard moet ik ook mijn ploegmaat Vincenzo Albanese bedanken. Dankzij hem kon in mij heel lang sparen in de vlucht.”

Comomeer

Maar zijn stunt komt ook niet helemaal uit de lucht gevallen, vond hij zelf. “In de eerste anderhalve week van deze Giro vond ik mezelf al goed bergop gaan. Zowel in de rit met aankomst op de San Giacomo (21ste) als in de etappe naar Guardia Sanframondi (24ste) hield ik goed stand. Ook in Campo Felice eindigde ik binnen de minuut van winnaar Bernal. Alleen tijdens de Strade Bianchi-rit werd ik al na de eerste gravelstrook gelost, waarna ik geen risico’s meer nam en veel tijd verloor.”

Dat deze overwinning een belangrijke stap is voor zijn team, gaf hij nog mee. En dat zijn honger nog niet gestild is. “Natuurlijk zou ik in de slotweek nog graag een gooi doen naar een tweede ritzege. Maar mijn grote droom is toch Il Lombardia. Mijn vriendin Veronica woont in Erba, in de buurt van Como. Sinds twee jaar ben ik naar de regio verhuisd en train ik op de wegen rond het Comomeer. Vandaar mijn liefde voor de Ronde van Lombardije.”

