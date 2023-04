Lorenzo Fortunato is klaar voor de Giro: Italiaan triomfeert in bergrit Vuelta Asturias

De tweede etappe van de Vuelta Asturias is op naam gekomen van Lorenzo Fortunato. De Italiaan van EOLO-Kometa begon op de laatste beklimming van de dag aan een solo en hield de concurrentie in de dalende slotfase af. Einer Augusto Rubio werd tweede, diens Movistar-ploeggenoot Ivan Ramiro Sosa derde. Fortunato is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Op dag twee van de Vuelta Asturias kregen de renners – opnieuw – een lastige rit voorgeschoteld. In het eerste deel hoefde nog niet al teveel geklommen worden, maar in de finale wachtten de klim naar Vallado (5,3 km aan 7,6%) en de Alto del Acebo (7,6 km aan 8,5%). De resterende 18,5 kilometer waren vrijwel volledig in dalende lijn.

De vlucht van de dag bestond uit negen renners, waaronder de Nederlander Jan Dunnewind van Novo Nordisk. De ontsnappers kregen zes minuten van het peloton, waar Q36.5 het tempo bepaalde. Zij hadden met Damien Howson, vrijdag de winnaar van de openingsrit, de klassementsleider in de rangen.

Alto del Acebo

De Zwitserse ploeg kreeg later hulp van Movistar in de achtervolging. Samen zorgden de teams ervoor dat de laatste vroege vluchters nog voor de laatste beklimming gegrepen werden. Het peloton was op dat moment al flink uitgedund, maar leider Howson had zich wel weten te handhaven. Op de Alto del Acebo ontplofte de koers evenwel pas echt.

Het was Lorenzo Fortunato die zich los wist te weken van de andere favorieten. Het Movistar-duo Ivan Ramiro Sosa en Einer Rubio ging nog in de achtervolging, maar de vogel was al gevlogen. Fortunato hield sterk stand op weg naar finishplaats Cangas del Narcea, waar hij ruim de tijd had om zijn zege te vieren. Rubio en Sosa verloren bijna een halve minuut. Fortunato nam door zijn zege ook de leiderstrui over van Howson, die als nummer acht was terug te vinden in de daguitslag.

De Vuelta a Asturias eindigt zondag met een heuvelrit naar Oviedo. In de finale van de slotrit is de Alto Tenebreo (3,5 km aan 9,1%), met de top op goed achttien kilometer van het einde, de scherprechter.