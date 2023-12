dinsdag 12 december 2023 om 15:00

Lidl-Trek neemt aanwinst Jonathan Milan op in klassiekerkern

Jonathan Milan zal in 2024 de nodige voorjaarsklassiekers betwisten. De 23-jarige Italiaan maakt deel uit van de klassiekerkern van zijn nieuwe werkgever Lidl-Trek. De baan- annex wegwielrenner trapt zijn wielercampagne af op Spaanse bodem, met de Ronde van Valencia.

Na de Volta a la Comunitat Valenciana (31 januari-4 februari) richt Milan zich dus vooral op de kasseiklassiekers. Of zoals Lidl-Trek het in een persbericht formuleert: “een uitgebreide kasseiencampagne, te beginnen met Omloop Het Nieuwsblad.” Milan reed de voorbije seizoenen al meerdere kasseiklassiekers, maar wist nog geen potten te breken.

De Vlaamse openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad zal plaatsvinden op zaterdag 24 februari 2024. Milan zal in het voorjaar aan de zijde koersen van onder meer Mads Pedersen. De Deense oud-wereldkampioen voert de klassiekerkern van Lidl-Trek aan.

Giro d’Italia

Na een uitgebreide voorjaarscampagne richt Milan zich op de eerste grote ronde van het jaar: de Giro d’Italia. De Italiaan zal door de ploeg waarschijnlijk worden uitgespeeld als de sprinter met dienst. Milan was dit jaar – namens Bahrain Victorious – nog een van de beste sprinters in de Ronde van Italië. Hij won de eerste sprintconfrontatie in San Salvo, werd vier keer tweede en won aan het einde van de rit de paarse puntentrui.