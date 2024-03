dinsdag 12 maart 2024 om 16:49

Lidl-Trek met Pedersen en drie schaduwfavorieten naar Milaan-San Remo

Lidl-Trek heeft zijn ploeg voor de komende editie van Milaan-San Remo met de buitenwereld gedeeld. Mads Pedersen en Jonathan Milan zijn de voornaamste speerpunten, al kijken we ook uit naar voorjaarsrevelatie Toms Skujiņš en oud-winnaar Jasper Stuyven.

De uitgesproken kopman van Lidl-Trek luistert naar de naam Mads Pedersen. De Deen reeg in zijn eerste koersweken van 2024 de zeges aaneen – Pedersen staat dit seizoen al op zes overwinningen – en maakte ook een sterke indruk in de voorbije Parijs-Nice. De wereldkampioen van Harrogate bleef in de ‘Koers naar de Zon’ weliswaar met lege handen achter, maar werd wel twee keer tweede in de sprint.

Pedersen zal met andere woorden vertrouwen hebben getankt richting Milaan-San Remo. De 28-jarige Deen hoopt zaterdag een gooi te doen naar zijn eerste monumentale overwinning in zijn carrière. Pedersen stond twee keer eerder aan de start van La Primavera: in de edities van 2022 en 2023 kwam hij als zesde over de streep.

Mocht de beoogde kopman zaterdag toch niet over de beste benen beschikken, kan Lidl-Trek eventueel nog overschakelen op plan-B en zelfs Plan-C. De ploeg heeft met Jonathan Milan nog een zeer gevaarlijke schaduwfavoriet in de gelederen. Het is de vraag of Milan een finale met de Cipressa en de Poggio kan overleven, maar met zijn pijlsnelle benen is de tweevoudig ritwinnaar in Tirreno-Adriatico een renner om rekening mee te houden.

Lidl-Trek kan het met Toms Skujiņš eventueel ook over een meer aanvallende boeg gooien. De 32-jarige Let wist de voorbije weken te verrassen in het klassieke werk. In de Omloop Het Nieuwsblad leek hij de beste man in koers, maar rolde er nog geen goede uitslag uit de bus. Dit was wel degelijk het geval in Strade Bianche. Skujiņš werd zelfs tweede in de gravelklassieker, achter de ongenaakbare Tadej Pogacar.

Tim Declercq, Ryan Gibbons, Alex Kirsch en Jasper Stuyven vervolledigen de selectie van Lidl-Trek. Die laatste wist als enige van het zevental al eens Milaan-San Remo te winnen. In de editie van 2021 koos Stuyven in de finale voor het juiste moment en wist hij met een late uitval favorieten als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Caleb Ewan te verrassen.