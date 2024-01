donderdag 4 januari 2024 om 15:15

Kan de cross veiliger, wat betekent de komst van RedBull en hoe verder zonder Hofstede?

Podcast Een nieuw jaar is begonnen en dat betekent ook een nieuw seizoen van de WielerFlits Podcast! In 2024 kun je er eveneens op rekenen dat er vrijwel iedere donderdag een verse aflevering in jouw favoriete podcast-app staat. We trappen het jaar af met de veiligheidskwestie in het veldrijden, de komst van RedBull in het wielerpeloton en het plotselinge afscheid van Lennard Hofstede.

Maxim, Youri en veldritredacteur Zeger staan uitgebreid stil bij de cross. Daartoe is alle reden, want er gebeurde de afgelopen kerstperiode veel. Zo is het gedrag van het publiek naar de veldrijders toe dagelijks onderwerp van gesprek. Hoe is dit te verbeteren? Eigenlijk trekken onze drie mannen dezelfde ‘simpele’ conclusie.

Daarnaast passeren ook de ziektegevallen Eli Iserbyt, Shirin van Anrooij en Tom Pidcock de revue; bij die laatste analyseert ons trio zijn winter tot nu toe. En dan was er ook nog Ryan Kamp, die noodgedwongen per 1 januari 2024 individueel verder moet. Het is hoogtijd voor een commercieel Nederlands crossteam, maar is dat haalbaar?

Verder sijpelde tussen kerst en de jaarwisseling door dat RedBull een meerderheidsbelang van 51% heeft genomen in het bedrijf van Ralph Denk, de entiteit achter BORA-hansgrohe. De producent van het bekende Oostenrijkse energiedrankje is geen onbekende in de sport, maar stapt nu serieus in. Volgens insiders is dat een game changer.

Tot slot kwam op oudjaarsdag het verrassende nieuws dat Lennard Hofstede zijn carrière per direct had beëindigd. Een beslissing die pas later in december tot stand kwam, zo blijkt. Hij was voorzien voor de Tour Down Under, waar hij inmiddels is vervangen. Het lijkt erop dat dit ook voor het verdere seizoen staat te gebeuren. Dat en meer in een nieuwe WielerFlits Podcast!

