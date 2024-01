maandag 29 januari 2024 om 09:54

Lennard Hofstede zit niet stil na afscheid: “Docent worden lijkt mij interessant”

Lennard Hofstede hing eind vorig seizoen zijn fiets aan de haak. De nog maar 29-jarige Nederlander had het plezier verloren in het fietsen na langdurige fysieke klachten. “Ik was misschien iets te lief voor het professionele wielrennen”, vertelde hij aan het AD.

Ondanks de mindere laatste jaren kijkt Hofstede terug op een ‘behoorlijk geslaagde carrière’. “Vier jaar als belofte bij Rabobank en zeven seizoenen als prof. En prof worden was mijn droom. Ik ben dankbaar voor de vele mooie ervaringen, die ik bij beide wielerformaties heb opgedaan. Ik neem met een glimlach afscheid van de topsport.”

Een van zijn beste herinneringen zijn de eindoverwinningen van Primož Roglič in de Vuelta a España, waar hij telkens bij was als trouwe luitenant en bij momenten levensbelangrijk was. Een profzege heeft Hofstede niet op zijn palmares staan. “Ik had niet die echte killersmentaliteit. Ik was misschien iets te lief voor het professionele wielrennen. Er had qua resultaat wellicht nog meer ingezeten.”

Docent worden

Hofstede zit na zijn carrière niet stil. Er staat een wereldreis op het programma met zijn vrouw en daarna hoopt hij te gaan studeren. “Ik ga in ieder geval open dagen van de PABO bezoeken. Het vak als leraar op een basisschool lijkt mij interessant. Docenten zijn hard nodig, zeker omdat er komende jaren veel mensen met pensioen gaan. De open dagen zijn voor mij ook een goede gelegenheid om te kijken of een baan als leraar bij mij past. En anders richt ik mij op een andere bestemming.”