vrijdag 5 januari 2024 om 12:11

‘Odd Christian Eiking lijkt voor nu topkandidaat bij Visma | Lease a Bike’

Podcast Visma | Lease a Bike kreeg een dag voordat de ploeg op 1 januari 2024 officieel zo heette, nog een tegenvaller te verwerken. Lennard Hofstede (29) besloot eind december zijn contract in te leveren en per direct te stoppen, waardoor de Nederlandse ploeg in deze fase van het jaar nog op zoek is naar een eventuele opvolger. In de WielerFlits Podcast zetten we de opties op een rij.

De opvallende kijker had tijdens de ploegenpresentatie van Visma | Lease a Bike op 21 december al opgemerkt dat Hofstede daar niet was. Er waren een aantal zieke renners afwezig en de aanname was dat de Zuid-Hollander daar ook bij zat. Hij had nog een verbintenis bij het Nederlandse WorldTeam tot eind 2024.

Hofstede zou zijn seizoensdebuut maken in de Tour Down Under, maar daar is hij intussen vervangen door nieuwkomer Bart Lemmen. De Zuid-Hollander staat op 5 januari ook nog altijd ingeschreven op de UCI-website, die na de overgang van Cian Uijtdebroeks nog is ge-update (21 december). Zo vers is het nieuws. En dus ook de zoektocht.

Talent doorschuiven onlogisch

Maar die is lastig, begin januari. Toch is die wel gaande, sijpelt via insiders door. Logisch ook, want Visma | Lease a Bike heeft slechts het minimale aantal van 27 renners onder contract. Daarbij ook Michel Heßmann, die hangende een dopingonderzoek op non-actief staat. Gezien de specifieke positie van Hofstede – een pure knecht – is het ook niet des Merijn Zeemans om een talent nu al door te schuiven vanuit de opleidingsploeg.

Hofstedes rol past niet direct in de ontwikkeling van de eigen talenten, waarvan Menno Huising (19), Jørgen Nordhagen (18) en Tijmen Graat (20) per 1 januari 2025 al overkomen naar het WorldTeam van Visma | Lease a Bike.

Het lijkt er daarom op dat Richard Plugge en co een nieuwe renner van buiten de eigen structuur aantrekken, als het al zo ver komt. “Een contract afkopen van een andere WorldTeam- of ProTeam-renner lijkt in deze fase van het seizoen heel lastig”, stipt Maxim aan, omdat iedereen inmiddels in volle voorbereiding zit op het nieuwe wegseizoen.

“Daardoor moeten ze vooral kijken naar renners die onverhoopt nog geen contract hebben voor 2024 óf naar Continental-renners. Die overstap mag namelijk wél altijd”, vertelt Youri. “Maar in beide gevallen zijn de opties schaars. Ik weet dat er vorige week tests zijn gedaan, dus ik verwacht dat er iets gaat gebeuren.”

Het prijskaartje van Eiking

“Plat geslagen zoeken ze een renner die op kop van het peloton kan boren, een no-nonsense coureur die gewoon hard werkt”, gaat Youri verder. “In het Nederlandse Continental-circuit zie ik maar een paar renners die dat kunnen, waarvan er eentje is afgetest vorige week en de overige drie bij mijn weten geen test hebben gedaan. Maar ook het rijtje met renners die nog geen contract hebben voor 2024, is schaars.”

Maxim haalt Odd Christian Eiking eruit. “De perfecte fit”, zegt Youri daarover. “Eiking komt uit Noorwegen, net als hoofdsponsor Visma. Hij heeft ongeveer hetzelfde profiel als Hofstede, een heel sterke renner. Kwalitatief is de Noor misschien zelfs beter.”

Eiking heeft nog altijd niets voor 2024, maar waar neemt de 29-jarige Noor genoegen mee? “Hij gaat bergop langer mee dan Hofstede en heeft ook een punch om zelf uitslagen te rijden”, legt Youri uit. “In 2021 had hij een topjaar, met ruim anderhalve week in de rode trui in de Vuelta a España en een elfde plek in het eindklassement. Ook in andere kleine rondjes eindigt hij steevast tussen plek acht en twintig. Na 2021 kon hij als beloning een mooi contract teken bij EF Education First-EasyPost. Voor deze positie binnen Visma | Lease a Bike zal hij waarschijnlijk met minder genoegen moeten noemen. Wil zo’n renner dat? Anderzijds: wat anders, nu nog in het jaar?”

Of toch een Tsjech?

Ook de namen van bijvoorbeeld Lukas Pöstlberger, Lawrence Naesen, Alexandre Balmer en Asbjørn Hellemose passeren voor Hofstede’s rol. Allen hebben volgens onze info nog niets voor 2024. Youri wil nog één renner op Continental-niveau daarbij voegen.

“Dan heb ik het over Jakob Otruba, een 25-jarige Tsjech. Een machine, een jongen met een heel grote motor. Misschien wel de beste Continental-renner. Ik vind het verbazingwekkend dat hij geen profcontract heeft. Als je deze tempobeul gaat testen, vermoed ik dat dit een heel goed resultaat oplevert. Zijn uitslagen de laatste jaren zijn ook heel sterk. Ik zou het ook een typische Visma | Lease a Bike-transfer vinden.”

