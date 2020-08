Lefevere woest op Groenewegen: “Zet hem in de gevangenis!” woensdag 5 augustus 2020 om 18:48

Patrick Lefevere is woest op Dylan Groenewegen, die Fabio Jakobsen in de slotmeters van de eerste etappe in de Ronde van Polen hard ten val bracht. “Ze moeten die man van Jumbo-Visma in de gevangenis zetten”, klinkt hij duidelijk.

Het blijft niet bij deze kritiek van de baas van Deceuninck-Quick-Step aan het adres van Groenewegen. “Ik stap naar de rechter”, foetert hij verder. “Deze acties kunnen echt niet in het wielrennen. Dit is een strafbaar feit.”

Groenewegen zag Jakobsen in de laatste meters passeren, waarna de Nederlander van Jumbo-Visma van zijn lijn afweek om zijn concurrent van de zege te houden. Een massale valpartij, met Groenewegen en Jakobsen zelf, was het directe gevolg.

They have to put this guy of @TeamJumbo in jail 😡 — Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020

I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD — Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020