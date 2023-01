Lefevere haalde Asgreen zelf uit Tour de France: “Ik was zeer ontgoocheld”

Patrick Lefevere heeft zelf Kasper Asgreen uit de Tour de France 2022 gehaald. Dat verklaarde de ploegbaas van Soudal Quick-Step in gesprek met Sporza. De Deense hardrijder had in aanloop naar de Tourstart in Kopenhagen een knieblessure opgelopen en dat werd in de Tour erger. “Ik was zeer ontgoocheld”, verklaart Lefevere nu.

“Iedereen weet dat ik gekwetste renners en zieke renners niet aanval”, geeft de uitgesproken teambaas aan. Toch had hij wat opmerkingen over de situatie rondom de blessure van Asgreen afgelopen zomer. “Na zijn verschrikkelijke val in de Ronde van Zwitserland wilde hij absoluut naar de Tour. Ik ga ervan uit dat de meeste renners eerlijk zijn, maar hij had waarschijnlijk een moord gepleegd om de Tour te rijden.”

Vooral het Grand Départ in zijn thuisland wilde Asgreen, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2021 meemaken. “De Tour passeerde op 100 meter van zijn deur. Dat was een once in a lifetime. Maar Kasper was niet honderd procent oké. Ik heb hem zelf uit koers gehaald omdat het niet goed was”, aldus Lefevere. “Dat ene been was naar de knoppen, de spiermassa was weg.”

‘Hij moet niet te nerveus worden’

Na die opgave kwam Asgreen door die blessure niet meer in actie voor het Belgische team. “Maar op het einde van de maand moeten de centjes er liggen”, zegt Lefevere. “Je hebt als ploeg het recht om na drie maanden het loon te halveren en om na zes maanden naar nul te gaan. Ik heb dat nog nooit gedaan, maar soms zou je het toch eens overwegen…”

Eerder liet Lefevere zich al kritisch uit over de recente prestaties van Julian Alaphilippe, een andere grootverdiener bij Soudal Quick-Step. Volgens de CEO van de ploeg moet Asgreen niet panikeren: “Hij moet nu ook niet te nerveus worden. Vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen was hij dat heeft hij zijn motor opgeblazen door Tadej Pogačar te willen volgen. Ik zou rustig blijven.”

