Patrick Lefevere zet met grijns voorjaarskern Soudal Quick-Step op scherp

Video

Soudal Quick-Step gold jarenlang als dé klassiekerploeg bij uitstek. Tot afgelopen jaar, want toen kwamen de blauwhemden amper in het stuk voor. Teammanager Patrick Lefevere vertelt voor de camera van WielerFlits dan ook dat we zijn ploeg niet meer zo moeten zien. “Wij zijn een ploeg in evolutie”, stelt de 68-jarige Belg.

Daarmee doelt hij op Remco Evenepoel, want de eindzege in de Vuelta a España van zijn poulain staat hoog in het vaandel. “Ik win graag alles. Maar ik steek natuurlijk niet weg dat winnen in een grote ronde, dat werd voor België al bijna wanhopig. Dat was al 44 jaar geleden. Heel veel jongens binnen onze ploeg, hadden dat nog nooit meegemaakt. We gaan proberen om verder te doen op die drive.”

Zelf blijft Evenepoel bescheiden over zijn ambities in de Giro d’Italia, zijn hoofddoel in 2023. “Hij heeft veel kritiek gekregen (op zijn uitspraken van voorheen, red.). Niet iedereen kan daar goed tegen, Nederlanders misschien nog iets beter dan Belgen. Het is wel zo dat de jongere generatie vrijpostiger is en zegt wat ze denken en willen doen. Maar als je iets zegt, moet je het wel kunnen waarmaken.”

Lefevere haalde afgelopen winter met Jan Hirt slechts één extra klimmer voor Evenepoel binnen. Toch weet de Belg wel hoe dat spelletje werkt. “Dat zal ook de komende wedstrijden gebeuren, wanneer de eerste managers opduiken. Die denken dat we renners nodig hebben en met Evenepoel in de ploeg, durven ze de prijzen een beetje op te drijven. Voor mij zullen die renners meer kosten dan voor anderen. Maar daar moet ik met niet door laten beïnvloeden.”

Terug vertrouwen in de Vlaamse klassiekers

Meer focus dus op Evenepoel, maar dat betekent niet dat Lefevere geen fiducie meer heeft in zijn voorjaarskern. “Daar reken ik op. Julian Alaphilippe gaat terug de Noordelijke klassiekers rijden, we hebben nog altijd Yves Lampaert, Kasper Asgreen en Florian Sénéchal. Als we dat collectief kunnen manoeuvreren dat we in de finale geraken, dan zijn we niet op voorhand verloren. Ook zijn er renners die einde contract zijn en dus hun salaris moeten justificeren, zoals men zegt.”

En dan is er nog Fabio Jakobsen. De Nederlandse sprinter won vorig jaar Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij hoopt komend jaar een koers als Gent-Wevelgem aan te kunnen. Lefevere ziet dat anders: “Ik weet het niet. Vorig jaar hebben we een paar klassiekers geprobeerd en dat is toch tegengevallen. […] Ik denk dat hij zich moet specialiseren in wat hij goed kan: etappes winnen, Scheldeprijs en een wedstrijd als Parijs-Tours, als ze daar weer normaal doen zonder gravel.”