Patrick Lefevere streng: “Julian Alaphilippe is me een revanche verschuldigd”

Patrick Lefevere verwacht veel van Julian Alaphilippe in 2023. De Belgische manager van Quick-Step-Alpha Vinyl begrijpt dat de Franse topper veel pech kende in 2022, maar is ook kritisch. “Het zijn altijd dezelfde mensen die pech hebben.”

Alaphilippe zal in 2023 weer in actie komen op de Belgische wegen, zo bevestigde Lefevere. “Als alles goed gaat, zal Alaphilippe de Vlaamse wedstrijden in het voorjaar rijden, waaronder de Ronde van Vlaanderen”, vertelde Lefevere aan La Dernière Heure. “Ik herinner u eraan dat als hij in 2020 niet tegen de grond gaat, hij kan mikken op de winst”, verwees de Belg naar het incident met de motard in de Ronde van Vlaanderen.

Lefevere: “Ik wil dat hij weer op de rails komt”

Dat incident met de motard was brute pech. Jammer genoeg was dat voor Alaphilippe niet de laatste keer dat hij pech ervaarde. Ook in 2022 ging hij namelijk meermaals tegen de grond. “Ik wil dat hij weer op de rails komt. Hij is me een revanche verschuldigd”, was Lefevere streng. “Alaphilippe heeft een salaris van een kampioen, maar hij moet bevestigen dat hij nog steeds kampioen is.”

“Dat hij geen wereldkampioen meer is, kan me niet schelen, maar de laatste jaren heeft hij niet veel gewonnen.”, ging de veelbesproken manager verder. “Ja, hij heeft veel pech gehad, maar het zijn altijd dezelfde mensen die geluk hebben en dezelfde mensen die pech hebben.”